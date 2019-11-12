انخفاض كبير في أسعار البصل

كشفت جولة لـ(آخر لحظة) في السوق المحلي بالخرطوم عن انخفاض في أسعار البصل حيث انخفض سعر الجوال (550،6) جنيه إلى 4 آلاف جنيه بينما قفز سعر جوال البصل الأبيض (470،6) جنيه وعزا تجار تحدثوا لـ(آخر لحظة) إرتفاع أسعار البصل في وقت سابق لعدة أسباب أهمها قلة العرض وزيادة الطلب، بجانب انتهاء موسم البصل ببعض مناطق الإنتاج، لاسيما نهر النيل باعتبارها من أكثر الولايات إنتاجاً للبصل وتغطي حوالي (60%) من الاستهلاك المحلي، إضافة إلى امتناع التجار عن البيع نتيجة لتصاعد سعر الدولار وانخفاض قيمة العُملة المحلية، الأمر الذي جعل التجار يلجأون لتطبيق سياسية الاحتكار لتخوفهم من الخسائر الفادحة، وتوقع تاجر بصل بالسوق المحلي الخرطوم اللحداب أحمد عوض السيد لـ(آخر لحظة) استمرار انخفاض البصل مع دخول البصل الجديد القادم من ولايتي كسلا والجزيرة، وقال إن الوارد حالياً لا يغطي (25%) من الاستهلاك.

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