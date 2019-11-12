رفع علم جمهورية السودان بمقر الاتحاد الأوروبي

تم رفع علم جمهورية السودان أمام مباني مقرات الاتحاد الأوروبي في بروكسل بمناسبة وصول دكتور عبد الله حمدوك ، رئيس مجلس الوزراء في زيارة رسمية بدأت بلقاء قيادات اوروبا و28 وزير خارجية اوروبي.

ووصف تجاني ابراهيم مسؤول العلاقات الخارجية بتجمع السودانيين ببلجيكا الحدث بأنه تعبير قوي على دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك، واصفاً الزيارة بالمهمة من واقع أهمية الاتحاد الأوروبي للسودان.

وأضاف لـ(سونا ) ان السودانيين في الداخل والخارج ينتظرون الكثير من الحكومة في كسر العزلة والسلام ومعالجة الأزمة الاقتصادية.

صحيفة الجريدة