نقابة التعليم العام تطالب بإقالة وزير التربية والتعليم

طالبت النقابة العامة لعمال التعليم العام بإقالة وزير التربية والتعليم، محمد الأمين التوم، احتجاجاً على تصريحاته بوجود غش في امتحانات الشهادة الثانوية لمدة 15 عاماً.
واستنكرت النقابة في بيان صحفي وفقاً لمصادر، تصريحات الوزير، كونها تصيب التعليم في مقتل، وتشكك في نزاهة المعلمين، وتحط من قدر الشهادة السودانية.
وأشادت النقابة بالمعلمين ونزاهتهم، وقالت إنها ستظل حامية لحمى العاملين في القطاع ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المهنة.
وشددت النقابة على حسب صحيفة السوداني، على أن عملية المعايرة التي تجريها إدارة الامتحانات مستخدمة في معظم الدول وكبريات الجامعات.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 تعليق
هذا النزق يجب أن يذهب ويتبول في فراشة أو يوضع مع خنازير يكون عريان عشان ياخد راحتو مع البيئة التي تناسبة هذا تهجم علي البلاد وتدمير لسمعة بلادنا حمدوك طبعا سكران ما فاضي مشغول م تخربو مزاجو هؤلاء المتاعيس لقد عرفنا الآن لماذا يكره الشعب هذة النوعيات من البشر في السودان من قديم الزمان واتحدي أن يقبل هذا الخنزير بانتخابه في بيته وليكون الحاكم السكران حمدوك