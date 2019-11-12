تعيين مدير عام لوحدة مكافحة العنف ضد المرٲة والطفل

ٲصدر د. عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي قراراً بتعيين الٲستاذة سليمى اسحق محمد الخليفة مديراً عاماً لوحدة مكافحة العنف ضد المرٲة والطفل، بناء على توصية وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية .

ووجه القرار بحسب سونا – وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الٲخرى اتخاذ اجراءات تنفيذ القرار .

الخرطوم (كوش نيوز)