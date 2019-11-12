والي النيل الأبيض يتوعد لجان المقاومة بالسجن ويؤكد زمن “صابنها، صابنها” انتهي

توعد والي النيل الابيض المكلف اللواء حيدر الطريفي بحسم لجان المقاومة التي حاولت التدخل في صلاحياته وهدد بحسمها بالقانون وفتح بلاغات في جميع لجان المقاومة.
وقال الطريفي الذي خاطب لجان المقاومة التي تجمعت داخل مباني أمانة حكومة الولاية يوم الثلاثاء للضغط علي الوالي لتمرير بعض مطالبها زمن صابنها صابنها انتهي واضاف اي زول يقعد اكتر من 10 دقيقة هنا بلاغ والسجن طوالي.
ربك : النورس نيوز
5 تعليقات
المشكلة ناس همج وغير مؤهلين وصفر فى العمل النقابي و الطوعي مافى خبرة،،، بين الليلة وبكرة بدون ورش ودورات تدريبية تكون عندك سلطة وتحاسب كمان حتى الوالى من تكون؟؟؟ وهل أنت جهة أمنية أم قانونية ولا تنفيذية؟؟؟؟؟؟؟ إذا كان ده ما فى فالتذهب للسجن هنيئًا،،،، ده إقتباس من النظام البائد وما أشبه الليلة بالبارحة
يا سعادة الوالي ليس هكذا تورد الابل
انت صحيح الوالي المكلف وتتبع لجيشنا العظيم لكن ولايتك تعج بكيزان الدولة العميقة وهم بالمرصاد لك ولنظام التغيير الجديد ومجلس السيادة الذي قادته هم قادتك ويهم نجاحهم جميعا نحن نعرف الجيش يضم الكثير ممن يوالون الدولة العميقة لكننا نظن انك لست منهم.
عليه نرجو مخلصين ان تتعامل بصورة اخري مع شباب المقاومة الذين يعملون ضد خبث ودهاء الدولة العميقة ثم تحمل افعالها لسعادتكم
لكم التحية
لقد احسن الوالی العاطلین عن العمل دول یستحقو السجن معک یا الوالی
لقد احسن الوالی العاطلین عن العمل دول یستحقو السجن معک یا الوالی کفایه همج
منو القال ليك انتهى . والله الثورة تانى ما بتموت . وحكم العسكر هو الذى سينتهى . لن تنتهى الثورة ولن تستطيع سجن المقاومة .