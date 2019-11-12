والي النيل الأبيض يتوعد لجان المقاومة بالسجن ويؤكد زمن “صابنها، صابنها” انتهي

توعد والي النيل الابيض المكلف اللواء حيدر الطريفي بحسم لجان المقاومة التي حاولت التدخل في صلاحياته وهدد بحسمها بالقانون وفتح بلاغات في جميع لجان المقاومة.

وقال الطريفي الذي خاطب لجان المقاومة التي تجمعت داخل مباني أمانة حكومة الولاية يوم الثلاثاء للضغط علي الوالي لتمرير بعض مطالبها زمن صابنها صابنها انتهي واضاف اي زول يقعد اكتر من 10 دقيقة هنا بلاغ والسجن طوالي.

ربك : النورس نيوز