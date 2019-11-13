خالة طفل الكلاكلة تعترف بقتله خنقاً وتمثل جريمتها

تمكنت مباحث شرطة محلية جبل الاولياء بالتضامن مع فرعية مباحث الولاية من فك طلاسم غموض مقتل طفل الكلاكلة القبة والذي عثر عليه مقتول حنقاً موثق اليدين والرجلين بسلك كهربائي وملقاة جثته بالقرب من منزل اسرته وتم البحث الميداني والتحريات الدقيقة تحت اشراف مدير شرطة محلية جبل الاولياء العميد ابا ذر موسى بخيت والعقيد محمد احمد الامين رئيس قسم شرطة الكلاكلة بمتابعة من مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق خالد بن الوليد من التوصل الى المتهمة وهي خالة الطفل الطالبة الجامعية والتي اعترفت قضائيا بارتكاب الجريمة وقامت بتمثيلها بمسرحي الجريمة وهما المنزل الذي ارتكبت فيه الجريمة والمكان الذي القت فيه الجثة.

وبحسب الدار ان الطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات وبذلت مجهودات مقدرة في هذا البلاغ حتى تم التوصل الى المتهمة.

الخرطوم: (كوش نيوز)