مصر تنشئ قاعدة عسكرية بحلايب

قطع الخبير العسكري وقائد حامية منطقة حلايب الأسبق، اللواء م. مهندس عبدالرحمن أرباب، بأن حلايب سودانية مئة بالمئة من ناحية القانون الدولي، مهما كان لمصر من براهين، وشدد على ضرورة معالجة النزاع، في وقت نقلت وسائل إعلام مصرية على لسان الباحث العسكري المصري محمد الكناني بأن الجيش المصري قام ببناء قاعدة عسكرية في مثلث حلايب من ضمن (5) قواعد عسكرية جديدة في البحرين الأحمر والمتوسط.

ونبه اللواء أرباب أن الحكومة المصرية فاوضت إسرائيل في منطقة طابا وكسبت الرهان لصالحها، متسائلاً لماذا لا تفاوض السودان وتثبت بأن حلايب مصرية إذا كانت تملك الوثائق التي تؤكد زعمها، ودعا الأرباب حكومة حمدوك لإخطار مصر بالانسحاب الفوري من منطقة حلايب وشلاتين تعزيزاً للعلاقات بين البلدين بالحسنى أو عبر التحكيم الدولي، لأن حلايب سودانية لتفويت الفرص على الجهات التي تود خلق فتنة بين الخرطوم والقاهرة.

وذكر الأرباب أن حلايب محتلة من قبل القوات المصرية لأكثر من (20) ألف كيلو متر، وأن القوات موجودة في جزيرة حلايب ولديهم طيران في منطقة أبورماد وقوات مشاة محمولة بالعربات والدبابات، وأكد في ذات الوقت أن الحكومة المصرية تخطط للاستفادة من حلايب كمنطقة سياحية لجذب السياح إلى المناطق القريبة من الشُعب المرجانية في البحر الأحمر، والاستفادة منها اقتصادياً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

صحيفة السوداني