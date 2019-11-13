زوجة رئيس الوزراء السوداني تتعهد بدعم الصحافة والإعلام من موقعها بالاتحاد الأفريقي

أعلنت زوجة رئيس الورزاء د. منى محمد عبدالله، دعمها اللا محدود للصحافة والإعلام خاصةً قضايا الصحفيات، وقالت إن العهد الجاري للصحافة والحريات.

ووعدت في لقاء جمعها بعدد من الصحفيات يوم (الأربعاء) أنها ستدفع بأجندة لتحسين ظروف العمل للصحفيات ، وأشارت إلى أنها ليست في منصب لصنع القرار –على حد قولها، رافضة أن يكون هناك إعلام للحكومة، ووصفت منة الإعلام بالذي يصنع الواقع ولا تصنعة الحكومة، ونوهت إلى أن هنالك حاجة لتغير العقول والوعى الذاتي.

وأوضحت منى أنها ستساعد الصحفيات من خلال موقعها كمدير أكاديمية تدريب القيادات بالاتحاد الافريقي لمعالجة أي مشكلة تواجة الصحفيات، وشددت على أن العمل الصحفي مهم لتكملة الدولة الديمقراطية، مؤكدة تقديرها لدور الإعلام والإعلاميات بصفة خاصة.

الخرطوم: باج نيوز