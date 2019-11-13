الحزب الشيوعي: برنامج “قحت” الاقتصادي سيحول البلاد إلى ” قحط”

وجه الحزب الشيوعي السوداني، انتقادات غير مسبوقة لبرنامج قوى الحرية والتغيير “قحت” لإدارة الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية، مؤكداً بأن تنفيذه سيحول البلاد إلى “قحط”.

ووصف القيادي بالحزب صديق كبلو، ذهاب البرنامج لاستيراد القمح بدلاً من زراعته بأنه حديث غير مسؤول، وأضاف “من لا يملك غذاء شعبه ليس حراً”.

منوهاً إلى ضرورة إعادة النظر في المصروفات الحكومية، ووقف الصرف من موارد البلاد على مؤسسات تتبع للنظام البائد.

ودعا كبلو إلى التخلص من القوات العسكرية بخلاف الشرطة والجيش والمخابرات، لجهة أنها تمثل عبئاً على الدولة وإهدار للمال العام بمنصرفات إضافية.

في وقت إتهم الحزب الشيوعي جهات لم يسمها بالسعي للوقيعة بينه وبقية مكونات قوى الحرية والتغيير.

وأكد الناطق باسم الحزب فتحي فضل، أن حزبه لن يخرج من التحالف وسيبقى مستقلاً داخله.

الخرطوم: باج نيوز