نقابة المعلمين تستنفر قواعدها لاسقاط وزير التربية

طالبت النقابة العامة لعمال التعليم بضرورة اقالة وزير التربية والتعليم البروفسير محمد الأمين احمد التوم على خلفية تصريحاته في منبر سونا السالبة عن امتحانات الشهادة السودانية. وتوعدت النقابة في بيان رسمي لها بالمزيد من الضغط حتى إسقاط الوزير. وأعلن رئيس النقابة عباس حبيب الله استنفار كافة فرعيات نقابته بالولايات وحشد العضويه لهذا الأمر. وفي سياق متصل اعرب معلمون عن استغرابهم لتصريحات الوزير بشأن عملية المعايرة التي تتم للامتحانات ووصفوها بالأمر الطبيعي واستدلوا على أنه نظام معمول به في كثير من دول العالم وقالوا كان يجب معالجة الموضوع بعيدا عن اجهزة الإعلام لحساسية وسرية عمل الامتحانات وذهب بعضهم الي ان الامر لايخرج عن كونه مكايدة سياسيه كان ضحيتها طلاب الشهادة

بينما عبر آخرون عن استحسانهم موقف الوزير واكدوا وجود خروقات تستحق التدخل وان بداء حادا ومؤلما.

الخرطوم : النورس نيوز