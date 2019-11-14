“عقيلة” حمدوك: العهد الحالي للصحافة والحريات

تعهدت عقيلة رئيس الوزراء د. منى محمد عبد الله بتقديم المساعدة من خلال موقعها كمدير أكاديمية تدريب القيادات بالاتحاد الإفريقي لمعالجة أي مشكلة تواجه الصحفيات، وأعلنت عن دعمها اللامحدود للصحافة والإعلام وخاصة قضايا الصحفيات، مؤكدة أن العهد الحالي للصحافة والحريات.

ووعدت منى خلال لقائها بعدد من الصحفيات بمنزل رئيس الوزراء بحسب صحيفة السوداني أمس، بأنها ستدفع بأجندة لتحسين ظروف العمل للصحفيات لأنها ليست في منصب لصنع القرار – على حد قولها -، رافضة أن يكون هناك إعلام للحكومة وأنه هو صانع الواقع ولا تصنعه الحكومة، مضيفة أن الواقع الآن بحاجة لتغيير العقول وللوعي الذاتي.

الخرطوم (كوش نيوز)