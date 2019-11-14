حركة عقار تطالب بحكم ذاتي و(80%) من السلطة للحركات

طالبت الحركة الشعبية -قطاع الشمال بقيادة مالك عقار بحكم ذاتي واسع الصلاحيات للمنطقتين، بما في ذلك حق التشريع وإزالة القوانيين التي لا تتلاءم مع التنوع الثقافي والديني في المنطقتين. التشريع وإزالة القوانيين التي لا تتوافق مع التنوع الثقافي والديني في المنطقتين.

كما طالبت في بيانها الختامي للمؤتمر القيادي الذي عقد خلال الفترة من “16” اكتوبر الماضي الى “13” نوفمبر الجاري، بمدينة جوبا بـ80% من السلطة التشريعية والتنفيذية لقوى الكفاح المسلح في المنطقتين و20% لقوى الحرية والتغيير 70% من الموارد المنتجة في المنطقتين لمدة 10 سنوات لتنميتها و50% كنسبة ثابتة بعد ذلك.

وأكد مؤتمر الحركة بحسب آخر لحظة، أمس على وحدة قوى الثورة والتغيير ورأت حق تقرير المصير حق ديمقراطي، ولكن طرحه في مناطق النزاعات الحالية لن يؤدي الى سلام دائم.

واوضحت ان العلمانية والدولة المدنية هي برنامج استراتيجي للحركة الشعبية ولكنها ليست شرطاً لانهاء الحرب الحالية.

الخرطوم: (كوش نيوز)