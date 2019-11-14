نيابة الفساد تتخذ إجراءات قانونية ضد رئيس منظومة “زيرو فساد”

شرعت نيابة الفساد والتحقيقات المالية أمس في إجراءات قانونية تتعلق بتحريات أولية في مواجهة رئيس منظومة “زيرو فساط” نادر العبيد، لامتلاكه جواز سفر دبلوماسي حصل عليه في عهد النظام السابق (الإنقاذ).

وأفادت مصادر أمس، أن العبيد يحمل جوازاً دبلوماسياً، بصفة مستشار لوزير دولة بوزارة الداخلية في عهد النظام السابق، وأشارت بأن النيابة تجري تحريات أولية بغرض الاستيثاق حول صحة ما ذكر، وإذا ثبت ذلك سيكون تزويراً وإدلاء ببيانات كاذبة.

وطبقاً للمصادر، فإن العبيد يحمل جواز سفر دبلوماسي، وفقاً للبيانات المتعلقة بالرقم (D003711) باسم نادر محمد العبيد البدوي، المهنة مستشار وزير الدولة بالداخلية، بتاريخ ميلاد 24/11/1970، مكان الميلاد القطينة، السلطة المصدقة وزير الخارجية، صدر الجواز بتاريخ 15/12/2008، وتاريخ انتهاء الصلاحية 15/12/2013، بتوقيع حامل الجواز نادر العبيد، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (كوش نيوز)