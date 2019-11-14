نيابة الفساد تتخذ إجراءات قانونية ضد رئيس منظومة “زيرو فساد”

شرعت نيابة الفساد والتحقيقات المالية أمس في إجراءات قانونية تتعلق بتحريات أولية في مواجهة رئيس منظومة “زيرو فساط” نادر العبيد، لامتلاكه جواز سفر دبلوماسي حصل عليه في عهد النظام السابق (الإنقاذ).
وأفادت مصادر أمس، أن العبيد يحمل جوازاً دبلوماسياً، بصفة مستشار لوزير دولة بوزارة الداخلية في عهد النظام السابق، وأشارت بأن النيابة تجري تحريات أولية بغرض الاستيثاق حول صحة ما ذكر، وإذا ثبت ذلك سيكون تزويراً وإدلاء ببيانات كاذبة.
وطبقاً للمصادر، فإن العبيد يحمل جواز سفر دبلوماسي، وفقاً للبيانات المتعلقة بالرقم (D003711) باسم نادر محمد العبيد البدوي، المهنة مستشار وزير الدولة بالداخلية، بتاريخ ميلاد 24/11/1970، مكان الميلاد القطينة، السلطة المصدقة وزير الخارجية، صدر الجواز بتاريخ 15/12/2008، وتاريخ انتهاء الصلاحية 15/12/2013، بتوقيع حامل الجواز نادر العبيد، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقان
لا تعليييييييق
في موضوع زي ده لا بنادوه لا بحققو معاهو، بخاطبو الجوازات وهي بتديهم كل البيانات المحتاجين ليها في الإدانة ولما يستدعوه يكون الورق قدامهم.
غايتو ذكرني قصة الراجل ونسيبو قالوا في مدير مؤسسة عين نسيبو بي شهادة مزورة وبعد فترة المدير طلع قرار مراجعة الشهادات وتكوين لجنة لفصل أصحاب الشهادات المزورة بدون حقوق طوالي نسيبو جاهو في البيت قال ليهو ياخ إنت قرارك ده قاصدني بيهو عديل الحاصل شنو ؟ قال ليهو معقولة بس يا أبو النسب تفوت علي حاجة زي دي ياخ انت ختيتك رئيس اللجنة.
الراجل شبكنا زيرو فساد وبلاغات يكون يا ربي بغطي على فسادو هو؟ يا ود الناس كان لبدت في بيتكم زول بعرفك مافي خلي لمن يجيبو رقم جوازك ومهنتك وطلعتو متين … المزورين كتار لكن ما اتشالقو جنس شلاقتك دي … طبعا ده كلو لو الخبر صحيح ولو أثبت براءتك فلك العذر مقدماً