شاهد بالصور.. الإعلامية رفيدة ياسين في قبضة جنود الحركة الشعبية بمدينة كاودا

أثارت صور نشرتها يوم الجمعة، الإعلامية السودانية رفيدة ياسين على حسابها بموقع فيسبوك وهي محاطة بعدد من الجنود في بولاية جنوب كردفان السودانية، أثارت عدداً من التساؤلات حولها ومناسبتها.

وكشفت رفيدة عبر منشورها حقيقة الصور وكتبت بحسب ما نقلت عنها محررة النيلين ( أهلنا بيقولوا دايما مثل السوّاي ما حدّاث..

يلا بعد البري والنقة دي كلها في نهاية المطاف ناس الحناجر في كوبر وأنا اللي صليت فعليا في كاودا).

وتظهر رفيدة في صورة لها وخلفها مسجد كاودا العتيق بمناطق جبال النوبة التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.

ريم منصور/النيلين