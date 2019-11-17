«هتدفعي ولا نفضحك».. تفاصيل ضبط عصابة لـ«اغتصاب البنات»

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لغز خطف الفتيات واغتصابها بالمحافظة، وتنفيذ 30 جريمة بمحيط منطقة بولاق الدكرور.

بداية الواقعة، برصد مباحث الجيزة نشر طبيب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمشاهدته لفتاة تستغيث من داخل سيارة بشارع فيصل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وبتتبع خط سير السيارة، تم التوصل إليها وتبين أنها مستأجرة وألقت المباحث القبض على قائدها فجرا.

بالبحث والمتابعة، تبين أن قائد السيارة عضو في عصابة لخطف الفتيات واغتصابهن، حيث عثر بحوزته على هاتف يحتوي على عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو لفتيات أثناء التعدي عليهن بالضرب ومعاشرتهن بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي يدّعي أنه ثري خليجي ويستدرج فتيات «ريكلام» من العاملات بالملاهي الليلية بشارع الهرم، بحجة ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي، وبعد الاتفاق على موعد يرسل إليهن سيارة لاصطحابهن إلى الشقة المتفق عليها بمنطقة هرم سيتي بأكتوبر، وفور استقلال الفتاة السيارة تفاجأ بأكثر من شخص يقومون بتهديدها بالأسلحة البيضاء، ويتم اصطحابها إلى الشقة ويتناوب 4 أو 5 أشخاص على اغتصابها ثم تصويرها مقاطع فيديو وصورا لابتزازها.

وتبين من التحريات أن المتهمين يستولون على هاتف الضحية وأموالها ويشترطون لإطلاق سراحها قيامها باستدراج فتاة أخرى لاغتصابها أو يستخدمون الأرقام المسجلة على هاتفها للاتفاق مع صديقاتها على سهرة حمراء بعد تقليد المتهم الرئيسي اللهجة الخليجية، وتبين أن المتهمين ارتكبوا ما يقارب من 30 جريمة خلال عام.

المتهم الرئيسي عقب ضبطه، كشف في اعترافاته لمدير نيابة حوادث جنوب الجيزة، سامر أبوالعزم، عن كيفية استدراج الفتيات: «كنت شغال في كوافير حريمي، ومعايا أرقام بنات كتيرة»، ويستكمل قائلًا: «ساعات كنت بروح كازينوهات ليلية، وبأستدرج أي بنت (ريكلام)، بقول لها عنوان بيتي في منطقة هرم سيتي».

المتهم بتكوين عصابة اغتصاب الفتيات يشرح كيفية استدراج ضحاياه: «كنت بتكلم خليجي، وبقول لأي بنت: فيه عربية هتجيبك لحد بيتي، لتقتنع بأني غني، وهناك تُفاجأ الضحية بأنني لست وحدى، في انتظارها زملائي المتهمون، يتناوبون اغتصابها، ثم يصورونها عارية، لابتزازها بتلك المقاطع المصورة، هتدفعي ولا نفضحك».

النيابة طلبت ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي، والمباحث تمكنت من القبض على 4 متهمين جدد، اعترفوا بجريمتهم، وقالوا إنهم اغتصبوا 30 فتاة على الأقل، بعد استدارجهن لشقة في منطقة هرم سيتي.

خبراء تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فحصوا هاتف المتهم الرئيسي، الذي حوى نحو 30 مقطع فيديو للضحايا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

المصري اليوم