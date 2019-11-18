غرفة النقل: المركبات لا تغطي (30%) من الحاجة

قالت غرفة النقل والمواصلات بولاية الخرطوم، أن نسبة الحافلات التي تعمل بخطوط الولاية لا تغطي 30% من الحاجة الحقيقية للمواصلات، وعزا رئيس غرفة النقل بالإنابة، عبد اللطيف سيد أحمد، أمس سبب تفاقم أزمة المواصلات هذه الأيام لإنعدام الجاز، وقال إن سعر الجالون في السوق الأسود وصل لـ(100) جنيه، رغم توفره في محطات الوقود بسعر (25) جنيهاً.

ودعا الحكومة للتعامل مع أزمة المواصلات بصورة جدية، ووضع الحلول المناسبة، مؤكداً على انه إذا استمر هذا الوضع دون معالجة لجذور الأزمة فلن تحل قريباً.

وقال سيد أحمد، إن غرفة النقل تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة بفتح الاستيراد لمركبات النقل والاسبيرات وإعفاءها من الضرائب والجمارك.

وأكد بحسب آخر لحظة، ان ذلك من شأنه توفير مواعين كافية للنقل، فضلاً عن ضرورة التفات الدولة للأزمة المتكررة، وإيجاد حلول عاجلة لها.

الخرطوم: (كوش نيوز)