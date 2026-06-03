سياسية
رئيس الوزراء يوجه وزارة الطاقة بإعادة الكهرباء إلى السوق المركزي
تفقد السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس ظهر اليوم السوق المركزي بالخرطوم وذلك برفقة السيد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والسيد مستشار رئيس الوزراء نزار عبدالله.
ووجه معالي رئيس الوزراء وزارة الطاقة بإعادة الكهرباء إلى السوق المركزي.
وشدد على ضرورة تنظيم وتهيئة السوق المركزي بما يتماشيى مع راحة المواطن.
واكد رئيس الوزراء أن زيارته اليوم للسوق المركزي تأتي لمساعدة وخدمة المواطن وأضاف “المواطن أغلى مانملك”.
هذا وقد عبر عدد من المواطنين والتجار بالسوق المركزي عن سعادتهم بزيارة السيد رئيس الوزراء مؤكدين دعمهم ووقوفهم خلف حكومة الأمل، ومرددين شعار: (جيش واحد شعب واحد).
سونا