رئيس الوزراء يوجه وزارة الطاقة بإعادة الكهرباء إلى السوق المركزي

هذا وقد عبر عدد من المواطنين والتجار بالسوق المركزي عن سعادتهم بزيارة السيد رئيس الوزراء مؤكدين دعمهم ووقوفهم خلف حكومة الأمل، ومرددين شعار: (جيش واحد شعب واحد).

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