رئيس الوزراء يدشن محطتي سوبا وبانت التحويلية بعد تأهيلهما

دشن الدكتور كامل ادريس رئيس مجلس الوزراء، الخميس، محطة كهرباء سوبا التحويلية بطاقة 150ميقافولت أمبير بعد إعادة تاهيلها بواسطة شركة كهرباء السودان القابضة، وذلك بحضور المهندس مستشار المعتصم إبراهيم وزير الطاقة، والمهندس عبدالله أحمد المدير العام للشركة وعدد من مديري الشركات والإدارات بالوزارة.

وأكد رئيس الوزراء سعي حكومة الأمل الجاد لتوفير الخدمات للمواطن، وقال “انه صبر خلال فترة الحرب ومن واجب الدولة تقديم الخدمات له” معتبراً الحرب التي اشعلتها المليشيا المتمردة محنة ومنحة سيخرج السودان منها أكثر قوة ومنعة.

وأكد مضي الحكومة في برامج إعادة الإعمار، مشيرا الى أن معظم هذه المشروعات تم تنفيذها بموارد ذاتية، ممتدحا دور وزارة الطاقة وشركات الكهرباء التي عملت على إعادة تأهيل المحطات في زمن وجيز.

من جانبه أكد وزير الطاقة سعي وزارته الجاد لتحسين خدمات الكهرباء وتقليل القطوعات بدخول هذه المحطات، مبينا أن المحطتين تمت إعادة بناءها بالكامل وهو إنجاز كبير يضاف لمنسوبي قطاع الكهرباء، مبيناً أن المليشيا مهما استهدفت من منشآت ستعمل الوزارة لإعادة تأهيلها.

وأعلن الوزير عن رفع كفاءة إنتاج الكهرباء من 3400 ميقاواط حالياً إلى نحو 6000 ميقاواط.

مشيرا الى سعي الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقات البديلة وبناء المحطات.

من جانبه أوضح المهندس الوليد كباشي مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة أن محطة سوبا التحويلية تكمن أهميتها في أنها تغطي العجز الناتج عن دمار محطات الخرطوم وبحري وتعمل على تغذية مناطق جنوب الخرطوم وشمال الجزيرة وتضم ثلاثة محولات كبيرة بسعة 150 ميقا فولت أمبير.

واضاف أن العمل مستمر لإدخال كافة المحطات التي تعرضت لأضرار كبيرة وإدخالها الواحدة تلو الأخرى.

وعبر عن شكره للشركة القومية للكهرباء وشركات التوزيع لوقفتهم مع الشركة لارجاع الوضع لما قبل الحرب بالخرطوم وكل الولايات.

إلى ذلك وقف السيد رئيس مجلس الوزراء على سير العمل بمحطة بانت التحويلية بعد إعادة تأهيلها بالكامل وذلك بحضور وزير الطاقة المهندس المعتصم إبراهيم ووالي ولاية الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة والمهندس عبدالله أحمد المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة.

واثنى رئيس الوزراء على جهود العاملين بقطاع الكهرباء في إعادة تأهيل المحطات المختلفة.

من جهته أكد المهندس عبدالله أحمد المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة أن المحطتين ستعملان على استقرار التوزيع الذي يرتبط بالمحولات الكبيرة، مضيفاً أن المحطتين تبلغ طاقتهما 250 ميقا فولت امبير.

وأعلن عن قرب حل المشكلات المرتبطة بخدمات الكهرباء حيث تم توقيع عقود لاستيراد ملحقات المحولات التي تم استيرادها في السابق.

وفي السياق أوضح المهندس ياسر محمد الشاذلي المدير العام لشركة نقل الكهرباء أن تكلفة صيانة وتأهيل محطة بانت بلغت 15 مليون دولار، مبيناً أن المحطة تغطي وتدعم مناطق بانت والسلاح الطبي وواحة الخرطوم ومناطق أخرى.