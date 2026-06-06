اكتمال الاستعدادات لانطلاق المؤتمر القومي الثاني لمعالجة قضايا الشباب بكسلا

أكملت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية كسلا كافة الترتيبات والاستعدادات لانطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثاني لمعالجة قضايا الشباب، الذي تستضيفه ولاية كسلا خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2026م، بمشاركة واسعة من القيادات الشبابية وممثلي الولايات والجهات ذات الصلة بقضايا الشباب.

وفي ذات السياق، تحرك صباح الجمعة الوفد الاتحادي برئاسة البروفيسور أحمد آدم أحمد وزير الشباب والرياضة الاتحادي، والدكتور هاني تاج السر وكيل الوزارة، إلى ولاية كسلا للوقوف على الترتيبات النهائية والمشاركة في افتتاح أعمال المؤتمر.