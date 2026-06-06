سياسية
اكتمال الاستعدادات لانطلاق المؤتمر القومي الثاني لمعالجة قضايا الشباب بكسلا
أكملت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية كسلا كافة الترتيبات والاستعدادات لانطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثاني لمعالجة قضايا الشباب، الذي تستضيفه ولاية كسلا خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2026م، بمشاركة واسعة من القيادات الشبابية وممثلي الولايات والجهات ذات الصلة بقضايا الشباب.
وفي ذات السياق، تحرك صباح الجمعة الوفد الاتحادي برئاسة البروفيسور أحمد آدم أحمد وزير الشباب والرياضة الاتحادي، والدكتور هاني تاج السر وكيل الوزارة، إلى ولاية كسلا للوقوف على الترتيبات النهائية والمشاركة في افتتاح أعمال المؤتمر.
ومن جانبه، أكد المهندس آدم محمد آدم جرنوس، أمين المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية كسلا، اكتمال كافة الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية الخاصة باستضافة المؤتمر، مشيراً إلى أن الولاية سخرت إمكانياتها كافة لإنجاح الحدث القومي بما يحقق أهدافه في مناقشة قضايا الشباب واستشراف الحلول العملية للتحديات التي تواجههم، فضلاً عن إبراز المبادرات والابتكارات الشبابية وتعزيز مساهمة الشباب في مسيرة البناء والتنمية.
سونا