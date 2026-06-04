بدء مبادرة الشراكة المجتمعية لإعادة تأهيل المدارس بمحلية الخرطوم

وقف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبدالمنعم البشير على انطلاقة أعمال تأهيل وصيانة المدارس بمنطقة الصحافة شرق، ضمن مبادرة الشراكة المجتمعية الرامية إلى تهيئة البيئة التعليمية وإعادة تأهيل المرافق التي تضررت جراء اعتداءات مليشيا الدعم السريع.

وأشاد المدير التنفيذي، خلال تفقده أعمال المبادرة بمدرسة حلويات سعد الثانوية للبنات بالصحافة شرق اليوم، بجهود شباب المنطقة والشرطة المجتمعية ومساهمتهم الفاعلة في تنفيذ مشروع صيانة المدارس بجهد وطني خالص، مؤكداً أن المبادرة تجسد الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي.

وأكد التزام المحلية بدعم جميع المشروعات والمبادرات المجتمعية الهادفة إلى تأهيل وصيانة مرافق التعليم، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والمعلمين.