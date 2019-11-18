احتجاز سودانيين بالهند بعد اتهامهم بتهريب (148) كيلوغراماً من الصندل

احتجزت السلطات الهندية في مطار راجيف غاندي بمدينة حيدر أباد ثلاثة سودانيين من بينهم امرأة، بعد اتهامهم بمحاولة تهريب (148) كيلوغراماً من خشب الصندل.

ونقل مصادر، عن موقع (The Hindu) أن قوات الأمن الصناعي المركزي الهندية المنتشرة في المطار اكتشفت ثلاث حالات تهريب خلال الشهرين الأخيرين، تم الاستيلاء خلالها على الكميات من الخشب المعطر من ثلاثة مواطنين سودانيين، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)