احتجاز سودانيين بالهند بعد اتهامهم بتهريب (148) كيلوغراماً من الصندل

احتجزت السلطات الهندية في مطار راجيف غاندي بمدينة حيدر أباد ثلاثة سودانيين من بينهم امرأة، بعد اتهامهم بمحاولة تهريب (148) كيلوغراماً من خشب الصندل.
ونقل مصادر، عن موقع (The Hindu) أن قوات الأمن الصناعي المركزي الهندية المنتشرة في المطار اكتشفت ثلاث حالات تهريب خلال الشهرين الأخيرين، تم الاستيلاء خلالها على الكميات من الخشب المعطر من ثلاثة مواطنين سودانيين، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 تعليق
تهريب شنو ديل هنود وهم وحمير
اذا كان المصنع بتاع الصندل في حيدر اباد
جنب المشرحة والمستشفى وكل الناس بتشتري منو .
تانيا مش ياهو صندل كراون دا منو القال ليكم دا صندل دا عبارة عن خشب عادي وراشنو ريحة صندل
الصندل الحقيقي في مومباي ونيو دلهي وما في راجل بقدر يشتري منو 2 كيلو خليك من 148 كيلو
ادوا الناس بضاعتم وبلاش قرصنة واستنكاح