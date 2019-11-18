فيديو: رواد المواقع يحتفون (بردم حسين خوجلي) على لسان الشاعر أزهري محمد علي

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيل صوتي للشاعر الكبير أزهري محمد على حيث قام بتسجيل قراءة شعرية لقصيدة جديدة تناول حشدها بصور تعبيرية وجمالية شديدة الكثافة والجمال عن تجربة الاعتصام بالقيادة العامة الذي انتهى بمجزرة فض الاعتصام في التاسع والعشرين من رمضان الموافق الثالث من يونيو.

القصيدة التي وجدت تفاعلاً كبيراً بوسط رواد مواقع التواصل أشار فيها أزهري محمد علي إلى الإعلامي حسين خوجلي بأبيات اعتبرها المتابعون (رداً قاسياً) على موقفه السلبي من الثورة والثوار ومعاداته لهم حيث علق ناشروا القصيدة عليها بعبارة ( شاعر الثورة أزهري محمد علي يردم حسين خوجلي بما يستحق) في إشارة منهم للأبيات التي ورد فيها اسم حسين حيث قال الشاعر:

والشدر البيمشي

يماما وعينو علي الطريق والطرقة

وانت على المعاك يتاما وبينك والمشارع فرقة

والبحر الكبير دوامة قول لحسين هناك في الشرفة

حمد الله الوصلنا سلامة زي يوم الوقوف بي عرفة

الخرطوم (كوش نيوز)