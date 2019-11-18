فيديو: رواد المواقع يحتفون (بردم حسين خوجلي) على لسان الشاعر أزهري محمد علي

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيل صوتي للشاعر الكبير أزهري محمد على حيث قام بتسجيل قراءة شعرية لقصيدة جديدة تناول حشدها بصور تعبيرية وجمالية شديدة الكثافة والجمال عن تجربة الاعتصام بالقيادة العامة الذي انتهى بمجزرة فض الاعتصام في التاسع والعشرين من رمضان الموافق الثالث من يونيو.
القصيدة التي وجدت تفاعلاً كبيراً بوسط رواد مواقع التواصل أشار فيها أزهري محمد علي إلى الإعلامي حسين خوجلي بأبيات اعتبرها المتابعون (رداً قاسياً) على موقفه السلبي من الثورة والثوار ومعاداته لهم حيث علق ناشروا القصيدة عليها بعبارة ( شاعر الثورة أزهري محمد علي يردم حسين خوجلي بما يستحق) في إشارة منهم للأبيات التي ورد فيها اسم حسين حيث قال الشاعر:
والشدر البيمشي
يماما وعينو علي الطريق والطرقة
وانت على المعاك يتاما وبينك والمشارع فرقة
والبحر الكبير دوامة قول لحسين هناك في الشرفة
حمد الله الوصلنا سلامة زي يوم الوقوف بي عرفة
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
عندكم شنو غير الردم؟ الأسعار اتضاعفت والمواصلات انعدمت والأدوية انعدمت والاكل والشراب بقى شبه مستحيل أها الردم بيفيدنا بي شنو؟
لا يستحق حتى شرف ان يذكر فى قصيدة عن الثورة.
انتوا يا فارغين حسين دا لو جبتوا مليون ازهري ما بتهزوا فيه حاجة … ازهري شاعر النواح وصناعة الشعر والنجر حسب الطلب … راجل خاوي وفاضي الراس قرعوبة … لو عشت قدر عمرك مرتين ما بتص لربع ما وصل اليه حسين .. فضونا من الاعتصام والكلام الفارغ الضيع البلد .. البسمع الاعتصام اقول موقعة بدر .. شوية مطاليق اتلموا متعوس علي خايب رجاء