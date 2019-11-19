اعتداء على الناطق الرسمي بإسم مجموعة (كلنا حميدتي) بالبمبان والملتوف

كشف الناطق الرسمي بأسم قروب مجموعة (كلنا حميدتي) عمار محمود ملاح عن تعرضه لحادثة مفتعلة روعت أسرته جراء مهاجمتهم بعبوة بمبان وملتوف مما أدى إلى إصابات خفيفة، ودعا ملاح إلى نبذ البغض والكراهية وحث على روح التسامح، ونفي مجمل الشائعات التي تدور حول مجموعة قروب (كلنا حميدتي ) فيما يخص إنتحال البعض لاسم القروب والقيام بعض الأعمال التي تنسب إليهم. وقال الحفاظ على الثورة ودماء الشهداء والإهتمام بمعاش الناس من صميم عمل المجموعة، وأكد سعيهم لتفعيل الدور الإنساني وإستصحاب أفكار الشباب للمساهمة في عملية التنمية المستدامة. وقال ملاح في تصريح صحافي: (لا وقت للصراعات ، والوطن بحاجة إلى تضافر جهود مجتمعية تساعد في الخروج من النفق المظلم من أجل مطالب الشباب في عملية الإستقرار والتنمية).

الخرطوم: الانتباهة أون لاين