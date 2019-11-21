السجن المؤبد لـ4 سودانيين اغتصبوا فتاة في القاهرة

أصدرت محكمة مصرية ، اليوم الأربعاء ، بالسجن الموبد بحق 4 متهمين سودانيين، وإلزامهم بتعويض مليون جنيه، لاتهامهم باغتصاب ربة منزل نيجيرية أمام زوجها في مدينة نصر شرق بالقاهرة.

بدأت تفاصيل الواقعة قبل شهور بتلقي قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من أحد الأشخاص يتهم 4 سودانيين باقتحام بيته واغتصاب زوجته عنوة.

وبتقنين الإجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين لدى جهات التحقيق أن 4 متهمين وافدين من الجنسية السودانية، وتم القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض ممارسة الرذيلة والسرقة.

ووجهت النيابة للمتهمين ”مرقص.م“، و“حلمى.ا“، و ”مينا.ه“، و ”سيد.ا“، تهمة اقتحام مسكن المجني عليه ”كمال الدين سليمان“ بمدينة نصر، وتكبيله والتعدي عليه بآلة حادة، واغتصاب زوجته ”عباده.س“، أمام زوجها المكبل.

كما أسندت النيابة إليهم تهم الاعتداء عليهما، وسرقة محتويات الشقة والهروب فور تنفيذ جريمتهم.

إرم نيوز