بالصورة: هاوٍ يلتقط صورة لوزيرة الخارجية السودانية “أسماء محمد عبدالله” أثناء تناولها سندوتشات من مطعم متواضع بالخرطوم

التقط احد الهواة صورة لوزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله أثناء تناولها سندوتشات من مطعم متواضع بضاحية العمارات بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب مانقلت (كوش نيوز).

واظهر مقطع مدته أربع ثواني، الوزيرة وهي بثوب سوداني أبيض اللون تحمل ساندويتشات من مطعم “لذيذ” الواقع بالقرب من سكنها.

وكانت ” أسماء” قد لاقت انتقادا واسعا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ادائها، والكثير من الصور التي التقطت لها، إلا أن صورتها الأخيرة تنم عن بساطتها وتواضعها بحسب تعليقات على منصات التواصل.

الخرطوم (كوش نيوز)

