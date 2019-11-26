طفل يهتف بإستمرار “شكرا حمدوك” مع كل “رجة لقطار الخرطوم عند التحويلات”

ركبت قطار مواصلات الخرطوم للمرة الثانية يوم الإثنين. الأولى كانت لتغطية اعلامية. اليوم للعودة الي الديار “من شروني الي شمبات”
1/ وصلت القطار عند الثانية و النصف القطار ممتليء الا من مقعدين او ثلاثة.
2/ ألقيت نظرة على القطار الاخر المتوجه إلى الشجرة. عدد الركاب اقل بكثير من قطار بحري.
3/ القطار تحرك عند الثالثة تماما ووصلت محطة المشرق عند الساعة 3:32 دقيقة. كنت أنفق حوالي ثلاث ساعات بالمواصلات العادية في اوقات الذروة
4/ القطار لازال مجاني
5/ القطار محتفظ بكامل نظافته و درجة التكييف مريحة جدا
6/ القطار يتوقف دقيقتين فقط عند كل محطة لنزول الركاب و صعود اخرين و هي فترة كافية جدا
7/ لم يكن هنالك مرشد ولا كمساري، المواطنون تعاملوا بكل وعي و مسؤلية مع الصافرة الخارجية الطويلة، التي تعلن الاستعداد لمغادرة المحطات، و الصافرة الداخلية التي تعلن أوان إغلاق جميع الأبواب
8/ طفل صغير، ثالث ابتدائي تقريبا، ظل يهتف بإستمرار “شكرا حمدوك” مع كل “رجة للقطار عند التحويلات” و كانت السعادة تبدو عليه مع زملائه و هم يستقلون القطار في رحلة العودة.
9/ استطلعت بعض المواطنين الذين أبدوا ارتياحا كبيرا لبداية عمل القطار و طالبوا بثلاث رحلات صباحية و ثلاث رحلات مسائية عند الساعة الثالثة تليها رحلة عند الرابعة واخيرة عند الخامسة.
12 تعليق
الإنقاذ جقلبت والشكر لحمدوك
أيها المحظوظ …أنت تجني ثمرات جهد الآخرين
مضى عهد السرقة الأول ، ونحن نعيش عهد السرقة الثانية
سُرقت الثورة
وتُسرق إنجازات العهذ الإنقاذي
أيها الشعب السوداني المنكوب ….تنتظرك 3 سنوات ……
من أين هبط هؤلاء السارقون ؟
ياخي قوم لف كده..ده قطار الإنقاذ بلا شكرا حمدوك معاك انت بتستهبل..دي حكومة وقحه(قحت)..
خلاص القطار حق الانقاذ ما ننسى أزمة الخير وأزمة المواصلات وارتفاع الدولار
انت عايش وين امشي شوف الحاصل حاليا في الخبز والمواصلات والجاز اشمعنا دي تنسبها للانقاذ وتنكر السمح
القروش السرقوها ناس الانقاذ كان ممكن تعمل السودان ذى قطر مش تجيب قطر للنقل بس
الانقاذ والكيزان انتهوا من السكة الحديد وسودانير والخطوط البحرية عن اى انقاذ تتحدثون يا هؤلاء
صحيح الاستحوا ماتوا
يا جميل بثينة
العملتو الانقاذ في 20 سنة ناسك ديل لو قعدوا 50 سنة ماحايعملوا ربعو
بلا قحت بلا قرف
زمان كانوا بيقولوا دحاج الكتروني للكيزان
أها هسه الحاتة المقحطين ديل نقوا ايهم شنو بهائم الكترونية ؟
قال شكراً حمدوك قال
من المضحك وبل من المبكى أن بعض الجُهلاء المُجهلين لا يعرفون من الذى فكر فى تلك القطارات وقبل 6 سنوات ومن طلب تصنيعها فى الصين ومن جلبها ومن شيد لها السكة حديد .. ولأن القدر جعل تلك القطارات تبدأ العمل فى عهد حكومة قحط برئاسة العاجز والفاشل والماسورة المدعوا بحمدوك فإن هؤلاء الجُهلاء يعتقدون بأن تلك القطارات من إنجازات حمدوك حيث لا يعلم هؤلاء بأن بنى قحط وحكومتهم وحمدوكهم سجلهم خالى من أية إنجازات .. إنجاز بنى قحط وحكومتهم هو تفريق الصف الوطنى وهدم الدين وإشاعة الفجور والفسوق فى هذا البلد المسلم وإعتقال الأبرياء دون ذنب وتصفية الحسابات والخصومات السياسية .. ستمر الثلاثة سنوات ولن يستطيع هؤلاء خلالها مجرد إدخال خيط فى خُرم إبره أو كما قال !!!
نعم ولن ننسى ايها الجاهل الرخيص ان حكومة الانقاذ هي من دمرت سودانير وهي من دمرت سودانلاين وهي من باعت خط هيثرو وهي من باعت وفصلت الجنوب (والقائمه طويله جدا بطول الثلاثين سنه)
حسبي الله عليكم
من الملاحظ انه تم تشغيل القطار دون من و لا أذى كما كان يفعل النظام البائد عند تدشين أي مشروع من خلال المهرجانات و الخطب و المزازيك و رقيص المسئولين
كيف يمن بحاجة هو ما عملها وكيف يرقص بانجاز اخر وهو غير عترف به اصلا فكروا في النقد قبل ان تكتبوا وياريت يعملوا وينططوا ويرقصوا زي الانقاذ لكن ليس على جماجم السودانيين