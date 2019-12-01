الإعدام شنقا حتى الموت في مواجهة خمسيني أنجب طفلا من إبنة زوجته

قضت محكمة الطفل بالخرطوم بادانة خمسيني بالاعدام شنقا حتي الموت لانجابه طفلا من ابنة زوجته البالغة 16 عاما ،وادانت المحكمة برئاسة القاضي محمد المرتضي الزوج لمخالفته المادة 45ب من قانون الطفل لسنة 2010 .

وحسب صحيفة التيار فإن التفاصيل تشير الي بلاغ دون بجنوب الخرطوم يفيد بان الزوج المدان مارس الفاحشة مع ابنة زوجته البالغة من العمر 16 عاما وانجبت طفلا ،وقد امرت المحكمة بايداع الطفل دار الاطفال فاقدي السند (المايقوما).

الخرطوم (كوش نيوز)