اسحق احمد فضل الله: الضربة الأخيرة للسودان هي ..

والحل / حل الوطني/ ليس هو الهدف.. فكل حزب في السودان. جرى حله ذات يوم. ثم لم يتوقف لحظة

الحل. ما وراءه هو.

( م .. ح.. ن.. ل.. ه..خ..ر..ك..ف..س.. و.)

الأحداث الآن../ وحل الحزب الوطني.. من بينها./ هي شيء مثل هذه الحروف

والحروف هذه . إن أنت جمعتها قالت

( المخطط لهدم السودان هو

صدام بين المسلمين وبين الدولة

صدام في الشوارع

والدولة. تدفع الى الشارع من يدعمونها.. ممن يرفضون الإسلام..

وعندها….؟؟

الجيش الذي هو جيش الدولة يتدخل الى جانب الدولة ضد المسلمين المتظاهرين..

عندها..؟؟

بعض الجيش ينشق ويرفض ضرب المسلمين الذين يخرجون غضباً للإسلام..

عندها..؟؟

الأمن مثلها.. ينشق..

عندها…؟؟

ثلاث قوى كبيرة. لها عمل.. في الشارع..

عندها..عندها…

(٢)..

…

وصناعة الصدام هي الخطوة الرابعة.

الخطوة الثالثة كانت هي .

طرد الشريعة.. ثم

قانون لايحكمه قانون وهو ما يطلق الآن.. ثم.

حل الوطني. وحل قانون النظام العام…؟

والخطوة الثانية هي..

وزير التعليم يحرص على أحاديث لا تنتهي.. كلها شتم للإسلام.. ويعلن أن المناهج. سوف تكون هي هذه..

ووزير شؤون دينية.. ما يفعله هو سلسلة تدعم أهل كل دين / حتى الوثنيين/ ضد الإسلام..وتدريبهم على العمل..

والخطوة الأولى هي.

الناس الذين يحرص الشيوعي على إخراجهم للشارع للصدام. حين لايخرجهم كل هذا.. الشيوعي عندها يطلق إعلامه على الفيس. لشتم كتاب الله..

والشحن يجعل الإسلاميون يضطرون للرد.

والرد يبدأ على كل مواقع التواصل..

ويبدأ بحوادث ضرب قحت. في نيالا. في بحري في ام درمان في القضارف في كل مكان

ويبدأ بضجيج جامع عبد الحي قبل أسابيع

ثم ضجيج مسجد جامعة الخرطوم أمس الأول

ولأول مرة في تاريخ المساجد.. المصلون يقفون على أرجلهم أثناء خطبة الجمعة بالتكبير والتحدي

ثم الشيوعي. حين يجد أن الإسلاميين يعدون لموكب منتصف ديسمبر يحرص على حشد مضاد..

عندها الشيوعي يفشل في كل شيء يصنع الصدام

وينتظر تدخل الجيش تدخلاً كاملاً..

عندها.. الشيوعي يهرب من السلطة (الهروب الذي يبحث عنه) لكن بعد مذبحة هائلة.. يريدها..

لكن

(٣)..

…

قبلها ومعها. ولصناعة الصدام.. الشيوعي.. ما يفعله هو. قرارات متسارعة جداً لضرب كل ما هو مسلم..

وقرارات متسارعة تلقي كل قانون.. ليصبح القانون الوحيد هو.(الأيد القوية) ..

ثم صدام.. يصنعه قانون الأيد القوية هذا وتحت نيران الصدام.. من ينتقي هم الحركات المسلحة التي تنتقم من الخرطوم والجيش. ( وانشقاق هناك ليس بعيد )

والدعم السريع..( وانشقاق ليس بعيد)

والأمن .( وانشقاق ليس بعيد.)

والإسلاميون والمسلمون معهم..

عندها..؟

عندها ما يندفع هو .

إعلان انفصال دولة الشرق..( وهذا الإعداد له يكتمل بقيادة مخابرات. آخرها. حديث ضابط مخابرات إريتري كبير أمس الأول )

ثم إعلان انفصال غرباً.

ثم انطلاق الحركات المسلحة داخل الخرطوم. في مشروعها القديم.. المشروع الذي جاء بالحركات هذه منذ الاعتصام

(٤)..

…

لكن..

الشيوعي الذي يطلق كل بذاءته ضد الإسلام حتى يجبر المسلمين على الصدام.. ينسى شيئاً مخيفاً.

الشيوعي لعله يفاجأ بأن داعش تعمل.. المنظمة هذه ما لا تحتمله ولا تؤخر الرد عليه هو الإساءة المباشرة للإسلام..

والشيوعي يسكب على المواقع من الإساءة للإسلام ما يكفي لصنع عشرين داعش..

والشيوعي ينسى أنه في الخرطوم كل أحد يعرف عنوان كل أحد ..

(٥)..

…

والمواقع تعمل..

وجمل سريعة تنطلق على المواقع. ترسم كل شيء.

وعند حل المؤتمر الوطني ( وحل مؤسساته) أحدهم يكتب على الفيس يقول .

آها. لماذا لم يحلوا الجيش. وهو من مؤسسات الوطني.؟

وفيديو تقول فيه مسؤولة حكومية.

نظام البشير كان يضطهد صانعات العرقي المسكينات. ويقتحم بيوتهن. مع أن العرقي مهنة في الأقاليم..

وعند حل الوطني جملة على الفيس تقول

( في مصر. النائب العام بركات. حين ضرب الإسلاميين قتلوه وهو وسط أربع عربات حراسة مسلحة)

وعند ادعاء بعض الشيوعيين للإسلام وتظاهرهم لحفظ بعض الآيات.

فيديو على الفيس. وفيه مسؤول الدولة الذي يحل المنظمات حين يجد نفسه محاطاً بمن يطلبون المسارعة يقول لهم

براحة.. براحة.. كل شيء سوف يتم بهدوء.

قال الله. . لكل داء . داء ( ولا يوجد خطأ إملائي في هذه الجملة فهو قد قال بالفعل.. قال الله. لكل داء . داء)

كما ترى أستاذ..

حل المؤتمر الوطني لم يكن هو الهدف..

الهدف هو

حزب يجد أنه قد عجز عن إصلاح شيء. وأنه قد دمر كل شيء

ويجد أنه لا أمل له بعد الفترة الانتقالية.. عندها.. الحزب الشيوعي يسارع. يسارع جداً. في هدم كل شيء..

يبقى أن اجتماعات الشيوعيين. مساء الجمعة الأخيرة. والتي تعد لمسيرتهم ١٤ ديسمبر. والتي تقيم الموقف الآن.

الاجتماعات هذه تصيب كبد الحقيقة حين تقول إن الإخوان المسلمين يتجهون لاستخدام عنف عنيف ضد كل من يقف أمامهم في المسيرة القادمة

وإنهم يستقدمون الدفاع الشعبي من الأقاليم والذين قاتلوا في الجنوب

وأن الإخوان. ( لن يتجمعوا في مكان واحد في بداية اليوم.)

وإنهم سوف يستخدمون أسلوب (السيول) بمعنى مظاهرة من كل شارع. تتدفق ثم تلتقي.. ثم تفترق. ثم تلتقي.

قالوا.

إن الإسلاميين يعدون لاحتمال أن يستخدم الطرف الآخر العنف المسلح.

قالوا

قالوا

قالوا..

اسحق احمد فضل الله

الانتباهة