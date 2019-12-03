تذمر مزارعي الجزيرة والمناقل من العطش

أبدى مزارعو الجزيرة والمناقل تذمرهم من عدم توفر مياه الري لمحصولات العروة الشتوية خاصة محصول القمح، واشاروا لتماطل وكالة الري في حلحلة مشاكل المياه مما يكبدهم خسائر فادحة .

وقال عدلان علي عدلان المزارع بمكتب 80 ابوالكيلك ترعة ود دريش لـ( (الجريدة) أمس: لدينا حوالي 5 الاف فدان لم تروى منها سوى 25% (الرية الاولى) واضاف : الترعة (فاضية) ونعاني من مشاكل القنطرة 3 والقنطرة 6 بسبب الاغلاق المتواصل، ولفت لعمل مجهود ذاتي قام به المزارعون لتوفير (عساكر) لحراسة القناطر، وطالب عدلان اللجنة الاقتصادية بالمجلس السيادي ووزراء القطاع الاقتصادي بالوقوف على مشاكل الري بمشروع الجزيرة.

وفي السياق اشار المزارع بقسم الهدى ري شلعي احمد عبدالباقي الى المعاناة من العطش بمكاتب قوز الرهيد وشندي ومكتب ملان الذي لم يروى رية الانبات الاولى، واضاف: الزراعة مواقيت والري يؤثر على محصول القمح.

مدني :مزمل صديق

صحيفة الجريدة