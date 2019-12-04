سعر الوجبة الواحدة بين (450 – 1200) جنيهاً .. إفتتاح أول مطعم ” كنتاكي” في السودان

إفتتح القائم بالأعمال الامريكي في السودان، بريان شوكان، مساء ” الثلاثاء” 3 ديسمبر الجاري بضاحية الرياض شرقي الخرطوم أول مطعم يتبع لسلسلة كنتاكي العالمية والمنتشرة على نطاق واسع من دول العالم.
وبدأت سلسلة مطاعم كنتاكي إنشاء فروع لها في العاصمة السودانية الخرطوم إبان تشكيل الحكومة الإنتقالية، في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بحكومة عمر البشير.
وعبر شوكان عن تفاؤله بقدوم الاستثمارات الأميركية الى السودان مؤكدا على أن الفرصة باتت مواتية لدخول استثمارات اميركية الى السودان.
وتتراوح أسعار وجبات الكنتاكي بالخرطوم بين ( 450 – 1200) جنيها للوجبة الواحدة، ما يعادل (15 – 22) دولارا.
الخرطوم: باج نيوز
5 تعليقات
مبروك للطبقة البرجوازية .
اصحاب الدخلي اليومي اقل من نصف دولار يعني محتاج ليه شهر عمل عشان ياكل اقل سعر وجبة كنتاكي ..
إنشاء الله ما اتاكلت.
دي نوعية الاستثمارات البتخفض قيمة الجنيه السوداني، اسعار عالية و دخل عالي و شيل الدخل و اشتري دولار و بره على طول، المفروض المسؤولين يتأنوا في تصديق هكذا مشاريع …
أكلة ولا علقة .. حسب علمي وما سمعت بأن صاحب الوكالة كوز أرزقي من الحكومة المخلوعة البائدة “………” ولا داعي لذكر الأسماء.
الإشكاليّة ليست في أنّ الوجبة الواحدة تساوّي مليون وميتين …
الإشكاليّة في أنّ المليون وميتين بتساوّي فقط 15 دولار ..
أسوأ أكل.