سعر الوجبة الواحدة بين (450 – 1200) جنيهاً .. إفتتاح أول مطعم ” كنتاكي” في السودان

إفتتح القائم بالأعمال الامريكي في السودان، بريان شوكان، مساء ” الثلاثاء” 3 ديسمبر الجاري بضاحية الرياض شرقي الخرطوم أول مطعم يتبع لسلسلة كنتاكي العالمية والمنتشرة على نطاق واسع من دول العالم.

وبدأت سلسلة مطاعم كنتاكي إنشاء فروع لها في العاصمة السودانية الخرطوم إبان تشكيل الحكومة الإنتقالية، في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بحكومة عمر البشير.

وعبر شوكان عن تفاؤله بقدوم الاستثمارات الأميركية الى السودان مؤكدا على أن الفرصة باتت مواتية لدخول استثمارات اميركية الى السودان.

وتتراوح أسعار وجبات الكنتاكي بالخرطوم بين ( 450 – 1200) جنيها للوجبة الواحدة، ما يعادل (15 – 22) دولارا.

الخرطوم: باج نيوز