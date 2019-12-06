انتحاري يُفجّر نفسه ويقتل ويصيب (7) أشخاص بغرب دارفور

قُتل ثلاثة أشخاص وجُرح أربعة آخرون، إثر تفجير أحد الأشخاص قنبلة يدوية “قرنيت” أمام إحدى الخلاوى بمدينة الجنينة بغرب دارفور.

وقال شهود عيان لمصادر أمس، إن شخصاً فجّر نفسه أمام إحدى الخلاوى لتدريس القرآن الكريم، وقتل نفسه مع شخصين آخرين، وأصاب أربعة آخرين، إصابة اثنين منهم خطيرة أحدهما شقيقه.

وذكرت المصادر، أن شقيق مُفجّر القنبلة اتفق مع شيخ الخلوة على قبض شقيقه الذي أصبح يسبب مشاكل للأسرة، وقالت إنه احتال على شقيقه وأوصله لمقر الخلوة، وعندما حاولت إدارة الخلوة القبض عليه فجر قنبلة كان يخبئها داخل ملابسه، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (كوش نيوز)