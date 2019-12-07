مقتل (4) أشخاص بالسلاح الناري والأبيض بسبب فتاة

لقى اربعة اشخاص مصرعهم في اشتباك مسلح فيما بينهم، وذلك بمدينة كاس بولاية جنوب دارفور، وكشفت مصادر ان شجارا نشب بين الضحايا الثلاث بسبب فتاة في تعمل بيع الاطعمة واثناء الشجار وقع بينهم اشتباك مسلح استخدموا فيه السلاح الناري والابيض مما ادى الى اصابتهم الثلاثة بجروح متفاوتة.

وقد تصادف اثناء المشاجرة عبور صاحب دراقة بحسب المجهر فاصيب الآخر بعيار ناري طائش استدعى نقلهم جميعا الى المستشفى بيد انهم فارقوا الحياة ليتم تدوين بلاغ بالحادثة.

الخرطوم: (كوش نيوز)