تحويل قيادات بارزة في انقلاب الإنقاذ إلى سجن كوبر

أخضعت لجنة تحقيق انقلاب الإنقاذ أمس (3) من أعضاء مجلس قيادة ثورة الإنقاذ وهم الطيب سيخة والعميد طيار ركن (م) فيصل مدني مختار واللواء (م) محمد الطيب الخنجر للتحقيق حول التهم المنسوبة إليهم في البلاغ، وحولت “سيخة” و”مدني” إلى سجن كوبر، فيما أحالت “الخنجر” إلى القسم الشمالي الخرطوم لاستكمال التحقيق معه في بلاغ جنائي.

وكان فريق المباحث المختص بتنفيذ أوامر قبض المتهمين قد أوقف الطيب سيخة وفيصل مدني بمنازلهم، بينما أشتبه قائد الفريق ضابط برتبة مقدم في محمد الطيب الخنجر أثناء توقيفه بالقسم الشمالي بالخرطوم على ذمة بلاغ جنائي وقبل إطلاق سراحه ألقى عليه القبض واقتاده إلى نيابة الخرطوم شمال.

وتولى وكيل نيابة الخرطوم شمال أحمد النور الحلا التحقيق في البلاغ قبل أن يصدر النائب العام تاج السر علي الحبر، قراراً ويشكل لجنة تحقيق وتحري في الانقلاب على السلطة الذي جرى في العام 1989 بواسطة الرئيس السابق عمر البشير، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)