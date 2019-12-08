عمسيب: حمدوك استنفذ كل حيله وخطته القائمة على رفع العقوبات واقتصاد المعونات انهارت على رأسه

حتى لا نقع في نفس مأزق قحت .. على القوى السياسية والسياسيين والفاعلين .. ترتيب المشهد لما بعد سقوط قحت .. ووضع خارطة طريق كاملة للفترة الأنتقالية القصيرة وللترتيب للأنتخابات .. كما عليهم تحضير أسماء التكنوقراط المرشحين لأدارة الفترة الأنتقالية القصيرة وفحصهم سياسيآ ومن ناحية الكفاءة الحقة لا تراكم الشهادات ..

على هذه القوى أن تسمي شخصية سودانية وطنية عليها قدر معقول من التوافق .. لترأس هذه الفترة .. وأن نحرص على أن لا تكون هذه الشخصية حزبية أو عرف عنها سابق تحيز ..

على هذه القوى أن تعرف أن الأنتخابات ولا شئ غير الأنتخابات هو الحل .. والا تقاعس ولا تمديد لآجال الفترة الأنتقالية .. أيآ كانت الظروف ..

تنحصر مهام هذه الحكومة في كونها حكومة تسيير أعمال .. تضمن الحياد وتشرف على الأنتخابات والتجهيز لها .. وتقدم الدعوات لبيوت الخبرة الدولية و العالمية وللمجتمع الدولي لأن يكون طرفآ فاعلآ في ضمان نزاهة هذه العملية ..

فيما يلي قيادات الحزب الحاكم .. وبعد حبسهم لقرابة الثمانية أشهر .. فأنني أرى ضرورة تقديم هولاء الناس لمحاكمات عادلة .. أو أن يطلق سراحهم .. أما الأحتجاز القسري الذي لا أجل له ودون توجيه تهم فهو مرفوض وغير قانوني ..

أما فيما يلى حمدوك العائد وبعد أن أنفق أكثر من 500 الف دولار أو تزيد على رحلته .. أكد لنا شيئآ واحدآ وبديهيآ .. أن ما عجز عنه الصادق المهدي وهو رئيس أغلبية منتخب بكامل الصلاحيات .. لن ينجح فيه حمدوك وهو رئيس وزراء أقلية غير منتخب يمثل وجهآ لأنقلاب عسكري ..

وأن تطبيع العلاقات مع أمريكا يستدعى ما هو أكثر من أن تكون علمانيآ أو ليبراليآ أو حتى لاعقآ للحذاء الأمريكي .. تطبيع العلاقات يحتاج لأن تملك ما تحتاج اليه أمريكا .. أن تتقارب مع منافسيها .. أن تفتح الباب للأخرين ..

لا تكف عن الأبتسام للأمريكان .. الدبلوماسية تقتضي ذلك .. ولكن عليك أن تبدأ في ترسيخ علاقات وخلق مصالح مع دول كبرى أخرى .. وستأتيك المفاوضات في مكانك .. كما أتت للملك السعودي حين تأخرت أمريكا في تسلميه منظومة “ثاد” فطلب شراء منظومة الدفاع الجوي المتطورة الملقبة بالشيطان “أس 400 ” .. أو كمثل ما فعل أردوغان بخصوص صفقة “أف 35 ” ..

في الختام حمدوك أستنفذ كل حيله ، وخطته القائمة على رفع العقوبات أقتصاد المعونات أنهارت على رأسه ، ومن الجلي والواضح أن لا مخرج لهذه الحكومة الا بتوافق سياسي أوسع ، وبمخارجة سياسية تتمثل بأنتخابات مبكرة ، هذا أو الطوفان ..

عبد الرحمن عمسيب