الناير: هذه هي الطريقة الوحيدة للإستفادة من (مؤتمر الأصدقاء)

توقع خبير اقتصادى دعماً مليارياً من مؤتمر أصدقاء السودان الذي انعقد بالخرطوم.

وأكد الخبير الاقتصادي محمد الناير أن الاجتماع يشكل أهمية كبيرة للسودان حال إلتزام دول أصدقاء السودان بدعم الاقتصاد السوداني بتمويل مشروعات محددة قُدمت من حكومة السودان بإعتبارها جزءً من موازنة ٢٠٢٠م.

وتوقع الناير في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) أن يساعد المؤتمر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لكنه رهن ذلك بحجم المبلغ الذي التزم به أصدقاء السودان، ومدى الوفاء به، وأشار إلى أن المجتمع الدولي إلتزم للسودان من قبل عدة مرات بنسبة وفاء قليلة _ حسب وصفه _، وشدد على ضرورة التعويل على دول الغرب الولايات المتحدة، والنرويج، والمانيا، وفرنسا فىي قضية رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقضية إعفاء الديون جزئياً أو كلياً، وتسهيل قضية الحصول على قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية، ولفت الناير إلى أن التمويل المباشر يمكن أن يكون من الدول العربية ودول الخليج تحديداً بنسبة كبيرة، من خلال الصناديق السيادية، وقال يمكن أن يتم تمويل مشروعات أو زيادة حجم الاستثمارات فى البلاد، وأبان الناير أن مبلغ الدعم لم يُعلن بصورة رسمية حتى الآن ، لكنه توقع أن لا يقل (٤) مليار دولار، وعاد وقال إن العبرة فى التنفيذ اعتباراً من مطلع العام ٢٠٢٠م، لجهة أن السودان فى حوجة لدعم احتياطي البلاد وتحقيق استقرار لسعر الصرف.

الخرطوم: رندا عبد الله

صحيفة الإنتباهة

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