عاجل .. الحكم بالسجن سنتين على الرئيس المعزول عمر البشير بتهم الفساد المالي

عقدت اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قضية الفساد المالي، في الخرطوم. وبعد تقدم القاضي الناظر في القضية بالشكر لوزارة الدفاع والداخلية والهيئة الاتهامية، تحقق من حضور أعضاء هيئة الاتهام. ثم أعلن تفاصيل توقيف البشير والاتهامات الموجهة إليه، لا سيما العثور على مبلغ 6 مليون يورو وغيرها في منزل البشير بعد مداهمته، واستجواب المتهم.

وفي حين شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بمحاكمة الرئيس المعزول، هم القاضي إلى إعلان الحكم لكن أنصار البشير حولوا القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر باخراجهم. بعدها استكملت الجلسة، وأعلن القاضي حكما مخففا بعامين فقط على البشير في قضية النقد الأجنبي

وكان بدأت، منذ قليل، جلسة النطق بالحكم على البشير، في قضية الفساد المرفوعة ضده. وكانت المحكمة في العاصمة الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

وكان قد أعلن الصادق عبدالرحمن الفكي، قاضي محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، أن القرار النهائي في التهم الموجهة إليه سيصدر في 14 ديسمبر​​​.

ويجري القضاء السوداني، منذ سبتمبر الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام، وهي جرائم تصل عقوباتها إلى السجن أكثر من 10 أعوام.

المصري اليوم



