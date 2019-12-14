موكب الزحف الأخضر يحتل الطرق المؤدية إلى القصر ومحتجون يهتفون بسقوط حمدوك

انطلقت في السابعة والنصف صباح السبت مسيرة الزحف الأخضر التي سيرتها عدد من الفعاليات والجهات الرافضة لحكومة الفترة الإنتقالية وتدهور الاوضاع الاقتصادية بالبلاد. وشهد شارع القصر بوسط الخرطوم تظاهرة ضخمة نددت بسياسة حكومة قوى الحرية والتغيير.كما شهد شارع الجمهورية المؤدي للقصر الجمهوري احتشاد إعداد كبيرة من المحتجين الأمر الذي تسبب في شل حركة المرور تماما ما ادي أصحاب المركبات لسلك طرق بديلة. وردد المحتجون بموكب الزحف الأخضر هتافات: (حرية سلام عدالة والإسلام خيار الشعب .. سقطت سقطت يا حمدوك).
صحيفة الإنتباهة
5 تعليقات
الصوره من احتشاد القيادة العامه وين صورة حشد الكيزان فى الزحف الاخضر ههههههههههههههههههاى
سقطت سقطت ي حمدوك…سقطت سقطت والجابوك.
سلمية سلمية ضد الشيوعية.
الان الفرصة مؤاتية للمكون العسكري لتخليص البلاد من الشيوعيين.
ان الأوان لقلب الطاولة على قحط
اتغدو بيهم قبل ما يتعشو بيكم.
بعد الزخف..الاخضر
حكومة حمدوك رحمها الله
علي الوزراء حملت الجوازات الأجنبية يحزموا حقائبهم .
تقولون بعد الزحف الأخضر ..
هو الزحف إنتهى ؟؟
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الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرةً وأصيلا… يُمثل هذا اليوم الأغر السبت 14ديسمبر 2019 يوم الزحف الأخضر يوماً من أيام الله الخالدات للسودان وشعبه المسلم وفى نفس الوقت يُمثل يوم حزن وهم وغم للقوى الشيوعية والبعثية والناصرية والجمهورية ومعهم توابعهم من مؤتمرجية الدقير وحزب الصادق المهدى والذى هو بمثابة ترلة تجرها قاطرة القوى اليسارية والعلمانية الآثمة فى السودان ، إن هذا اليوم يُمثل إنتصاراً لإرادة الأغلبية الغالبة من شعبنا المسلم مع خروج الآلاف المؤلفة من مختلف طوائف الشعب السودانى من العاصمة ومختلف أقاليم السودان من إسلاميين والإدارة الأهلية والطرق الصوفية والخلاوى والذين فصلتهم حكومة حمدوك من وظائفهم تعسفياً وشباب الثورة الذين خدعتهم أحزاب قوى الحرية والتغيير وصعدت من على كتوفهم لكراسي الحكم وتركوا هؤلاء الشباب فى العراء للكتاحة بينما دخل قادة أحزاب الحرية والتغيير للغرف والمكاتب المكندشة ضاربين طناش ممن أوصلوهم لهذا النعيم ، اليوم لن ينوم المدعوا بناجى الأصم الفتى المدلل لبنى قحط ومعه المحترق المدعوا وجدى صالح الناطق بإسم قحط حيث أن هؤلاء الإثنين راهنوا على فشل مسيرة الزحف الأخضر وراهنوا على عدم خروج الشعب للشارع فإذا بعشرات الآلاف يخرجون ويُخيبون آمال هؤلاء .. إن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة ومسيرة اليوم هي الخطوة الأولى والتى ستليها وتتبعها خطوات كُثر تُزلزل الأرض تحت أقدام الذين ظنوا بأن البلاد قد دانت لهم ونسي هؤلاء أو تناسوا غضبة الحليم والتى بدأت اليوم بعد أن تجاوز الظالمون المدى وتجاوزوا كل الخطوط الحُمر ، اليوم يبدأ العد التنازلى لحُكم الذين ظنوا بأن المعارضين لهم لن تقوم لهم قائمه ، هؤلاء أهملوا إدارة حال البلاد والعباد وإتجهوا بكُلياتهم لمحاربة الإسلام والمسلمين فى السودان وتركوا الشعب لحاله يعانى من الجوع وشظف الحياة وكأنهم أتوا خصيصاً لكراسي الحكم لتعذيب الملايين من أهل السودان بالوقوف لساعات وساعات من أجل الحصول على رغيفات لا تُغنى من جوع ويجرى الناس وراء مواصلات معدومة دون أن يبحث هؤلاء عن حل وغير هذا الكثير .. إن الله يمهل ولا يهمل ويا هؤلاء لا تغرنكم الدنيا وكراسي الحكم فلو دامت للرئيس البشير لما أتت إليكم فإتعظوا قبل أن تقع الواقعة والتى ليس لوقعتها كاذبه ..