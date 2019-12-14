موكب الزحف الأخضر يحتل الطرق المؤدية إلى القصر ومحتجون يهتفون بسقوط حمدوك

انطلقت في السابعة والنصف صباح السبت مسيرة الزحف الأخضر التي سيرتها عدد من الفعاليات والجهات الرافضة لحكومة الفترة الإنتقالية وتدهور الاوضاع الاقتصادية بالبلاد. وشهد شارع القصر بوسط الخرطوم تظاهرة ضخمة نددت بسياسة حكومة قوى الحرية والتغيير.كما شهد شارع الجمهورية المؤدي للقصر الجمهوري احتشاد إعداد كبيرة من المحتجين الأمر الذي تسبب في شل حركة المرور تماما ما ادي أصحاب المركبات لسلك طرق بديلة. وردد المحتجون بموكب الزحف الأخضر هتافات: (حرية سلام عدالة والإسلام خيار الشعب .. سقطت سقطت يا حمدوك).

صحيفة الإنتباهة



