إسحاق أحمد فضل الله يقود موكب الزحف الأخضر

ظهر الكاتب بصحيفة الانتباهة الأستاذ إسحاق أحمد فضل الله محمولا على الأعناق في مسيرة الزحف الأخضر. ووجدت مشاركة إسحاق ترحيبا كبيرا وسط الإسلاميين الذين علت هتافاتهم بعد رؤية إسحاق وحملوه على الأعناق ليقود أقوى مسيرة للاسلاميين منذ سقوط نظام حكمهم في أبريل الماضي.
صحيفة الإنتباهة
2 تعليقان
هذه مليونيه كل الشعب
هذه مليونيه العقلاء
هذه بدايه كنس ومسح الأعداء والعملاء والطابور من قحط عدا من رحم ربي فيهم….هذه قبائل كل السودان….لا تخدعونا كما خدعتم الشعب وما زال الخداع مستمرا…. اسلاميه الهوية وليس علمانيه بلادنا ابي من أبي ورضي من رضي…..العلمانيه والالحاديه والشيوعية لن تقوم إلا علي جثثنا…ومادام شعبنا حي بحول الله يقلعكم اليوم قبل غدا…..الشعب العاقل قال كلمته في انتظار كلمه عقلاء الجيش…..اخي المسلم لا تنفذ اوامر اي شيوعي أو علماني في اي مكان او زمان اذا كانت ضد الحق….ولا تقبل بقرار اي شيوعي أو علماني لحين السقوط لانهم لهم اجنده شيطانيه…..افعلوا كما فعلوا ما دام قالوا إنها أعظم ثوره….. فإن الثوره من أجل الله فهي الاعظم…اليوم نكتب ميلاد جديد لبلدنا…لا تكسلوا..لاتهنوا..لاتضعفوا..انتم التعاون.. يوميا مظاهرات.. وقفات مسيرات..ف الشوارع ..الاحياء.. المدارس …الطرق ..الوزرات …..سلميه سلميه ضد العلمانيه … سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه سلميه سلميه ضد العلمانيه
الصداع يبدأ بألم طفيف عرق دم بالجهة اليسري للرأس . ثم يتطور ويشل نصف الرأس ثم يعم الجانيين من الرأس حتي ينفجر الدماغ.
الزخف الاخضر هو صداع قحت وحتي الإغماء التام. اليوم وغدا والايام التالية حتي يرحل القحاطة من حيث أتوا .
واي شيوعي وعلماني ندوسوا دوس.
الان حمدوك وشلته يتحسيوا شنطهم وجوازاتهم للمغادره لانو الفرصة متاحة الان .
قبل الطوفان.