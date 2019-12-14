إسحاق أحمد فضل الله يقود موكب الزحف الأخضر

ظهر الكاتب بصحيفة الانتباهة الأستاذ إسحاق أحمد فضل الله محمولا على الأعناق في مسيرة الزحف الأخضر. ووجدت مشاركة إسحاق ترحيبا كبيرا وسط الإسلاميين الذين علت هتافاتهم بعد رؤية إسحاق وحملوه على الأعناق ليقود أقوى مسيرة للاسلاميين منذ سقوط نظام حكمهم في أبريل الماضي.

صحيفة الإنتباهة



