“الثورية” “التهميش” و”الظلم” وقع علي “الشمالية” في فترة الإنقاذ

أقر رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس بوقوع ماوصفه بالظلم والتهميش على مناطق شمال السودان من قبل نظام الانقاذ البائد والأنظمة السابقة، مؤكدا أحقية كيان الشمال في الاحتجاج على التهميش الذي طال الاقليم الشمالي ممثلا في ولايتي نهر النيل والشمالية.

والتقي الهادي وفد كيان الشمال المشارك في المفاوضات بين الجبهة الثورية والحركة الشعبية والحكومة في عاصمة جنوب السودان جوبا.

وقال بحسب الشروق – أن التنوع في وفد كيان الشمال وشموله لممثلين للمناطق المتأثرة بمختلف القضايا يعبر عن التطور النوعي في العمل السياسي والعمل العام. وأكد ادريس أن وجود الكيان في مفاوضات جوبا يعزز فرص نجاح المنبر في تحقيق النتائج المرجوة.

من جانبه دعا نائب رئيس الجبهة الثورية مني أركو مناوي، لضرورة إدارة حوار وطني (حقيقي) بمشاركة كل الأطراف السودانية للاتفاق على ميثاق وطني، مقرا بوقوع ظلم على الشمال من حكومة الانقاذ التي قال إنها لعبت أدوارا سلبية افقدت انسان الشمال التعاطف مع أزمات دارفور.

بينما قال رئيس كيان الشمال محمد سيداحمد سر الختم، عضو المكتب القيادي بالجبهة ، أن كيان الشمال اول جسم شامل يرفع لواء التهميش في وجه حكومة الانقاذ في العام 2005. وأكد أن وفدهم في جوبا يحمل كل هموم ومشاكل أهل المنطقة التي تمتد من شمال الجيلي حتى وادي حلفا.

الخرطوم (كوش نيوز)



