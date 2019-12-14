الناجي عبدالله: الزحف الأخضر سيستمر كل سبت (ولو الحكاية مامشت عدل الدم حدو الركب)

اعلن القيادي الاسلامي المجاهد الناجي عبدالله عن استمرار مسيرة الزحف الاخضر يوم السبت من كل اسبوع، وقطع بأنه اتفق مع اللجنة المنظمة على ذلك.لكن محتجون قاطعوا كلمة عبدالله وطالبوا بالاعتصام امام القصر الجمهورب حتى تسقط، وهتف الاسلاميون (الليلة تسقط بس).وقال عبدالله هلال مخاطبته مسيرة الزحف الأخضر يوم السبت: (الحكاية دي لو ما مشت عدل الدم حدو الركب) واشار الي أن قوات الشرطة صديقة مهمتها التنظيم وهي ملك للوطن والشعب، وقال مخاطباً الاسلاميين : (ما تنجرو في حماقات مع الشرطة،واردف ليس لدينا مشكلة مع الدعم السريع او القوات المسلحة او القوات النظامية) .
الخرطوم : النورس نيوز
1 تعليق
شوف الضلالي برغم كل جرائم القتل والنهب التي
ارتكبت باسم الدين جاي تهدد تاني
طيب يا شيخ الضلال مادام ما عندكم مشكلة مع الشرطة ولا الجيش ولا الدعم السريع مشكلتكم مع
الشعب اذن هل لأن الشعب أعزل ام لأن
هذا الشعب الأعزل صبر عليكم ثلاثون عاما ولم
تفعلوا شيئا سوي نهب المال والقتل والاغتصاب
وسرقة الذهب و الإغاثة حتي الدين وشرع الله
لم تطبق في أثناء حكمكم حتي تنصل هذا الشعب
منكم ومن قوانينكم التي سميتموها ظلما وبهتانا شريعه اسلاميه وهي لم تكن كذلك.. الان فقط
سمحت لكم دولة القانون والديقراطيه الوليده
سمحتم لاشكالكم بالتظاهر وتحت حماية
الشرطه وهذا ما لم يتم طيلة تمسككم بالسلطة
كل شرفاء الشعب السوداني تنتظر الان سيل الدماء لحد الركب ونتمني أن تسرعوا بسفك
تلك الدماء حتي نري ركبكم الصناعيه التي
تم تركيبها لكم من اكل مال السحت ومال الحرام لعنة الله عليك وعلي امثالكم وبقية زبالة الحركة الاسلاميه وكل المتاجرين بالدين ..