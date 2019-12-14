الناجي عبدالله: الزحف الأخضر سيستمر كل سبت (ولو الحكاية مامشت عدل الدم حدو الركب)

اعلن القيادي الاسلامي المجاهد الناجي عبدالله عن استمرار مسيرة الزحف الاخضر يوم السبت من كل اسبوع، وقطع بأنه اتفق مع اللجنة المنظمة على ذلك.لكن محتجون قاطعوا كلمة عبدالله وطالبوا بالاعتصام امام القصر الجمهورب حتى تسقط، وهتف الاسلاميون (الليلة تسقط بس).وقال عبدالله هلال مخاطبته مسيرة الزحف الأخضر يوم السبت: (الحكاية دي لو ما مشت عدل الدم حدو الركب) واشار الي أن قوات الشرطة صديقة مهمتها التنظيم وهي ملك للوطن والشعب، وقال مخاطباً الاسلاميين : (ما تنجرو في حماقات مع الشرطة،واردف ليس لدينا مشكلة مع الدعم السريع او القوات المسلحة او القوات النظامية) .

الخرطوم : النورس نيوز



