مصرع 15 شخصا في حادث مروري بطريق عطبرة- هيا

لقى 15 شخصا مصرعهم في حادث مروري بطريق عطبرة – هيا بمنطقة الكسارة وأصيب اثنان باصابات متفاوتة.

وبجسب الجريدة، وقع الحادث نتيجة تصادم بين بوكس وشاحنة مما ادى الى مصرع 15 من راكب البوكس واصابة 2 نتيجة التخطي الخاطيء وقال شاهد عيان ان الحادث كان بسبب التخطى السريع.

الخرطوم: (كوش نيوز)