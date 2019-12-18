مصرع 15 شخصا في حادث مروري بطريق عطبرة- هيا

لقى 15 شخصا مصرعهم في حادث مروري بطريق عطبرة – هيا بمنطقة الكسارة وأصيب اثنان باصابات متفاوتة.
وبجسب الجريدة، وقع الحادث نتيجة تصادم بين بوكس وشاحنة مما ادى الى مصرع 15 من راكب البوكس واصابة 2 نتيجة التخطي الخاطيء وقال شاهد عيان ان الحادث كان بسبب التخطى السريع.
الخرطوم: (كوش نيوز)
1 تعليق
اللهم أغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم
بكسي غمارتين يا جماعة وشايل 15 شخص !!!! وتخطي خاطئ وسرعة .. قدر الله نافذ ومحتوم وشوارعنا حدث ولا حرج بالذات شارع هيا عطبرة لكن هذا منتهى الاتسهتار بأرواح الناس .. نسأل الله السلامة للجميع