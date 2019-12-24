أمر قبض في مواجهة عبدالحي يوسف

أصدرت النيابة العامة أمر قبض في مواجهة إمام مسجد خاتم المرسلين عبد الحي يوسف بعد أن دونت منظومة زيرو فساد بلاغاً في مواجهته وقال رئيس منظومة زيرو فساد نادر العبيد لـ(الجريدة) تم تدوين بلاغ في مواجهة عبد الحي يوسف لاستلامه من الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير مبلغ 5 مليون دولار لقناة طيبة المملوكة له ومن ثم اصدرت النيابة قراراً بالقبض عليه.

من جهته كشف النائب العام عن استدعاء اي شخص ذكر اسمه في تحقيقات البشير باستلام مبالغ مالية موضوع الدعوى واعتبر النائب العام ان المحكمة أصدرت حكماً في المبالغ التي ذكرها البشير في جلسات محاكمته مما يعني أن مستلمي تلك الاموال مدانين .

وأعلنت النيابة عن عزمها استدعاء مستلمي تلك الأموال للتحري وفي حال عدم مثولهم أمامها ستقوم بفتح دعوى تحت المادة 194 من القانون الجنائي.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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