أمر قبض في مواجهة عبدالحي يوسف

أصدرت النيابة العامة أمر قبض في مواجهة إمام مسجد خاتم المرسلين عبد الحي يوسف بعد أن دونت منظومة زيرو فساد بلاغاً في مواجهته وقال رئيس منظومة زيرو فساد نادر العبيد لـ(الجريدة) تم تدوين بلاغ في مواجهة عبد الحي يوسف لاستلامه من الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير مبلغ 5 مليون دولار لقناة طيبة المملوكة له ومن ثم اصدرت النيابة قراراً بالقبض عليه.
من جهته كشف النائب العام عن استدعاء اي شخص ذكر اسمه في تحقيقات البشير باستلام مبالغ مالية موضوع الدعوى واعتبر النائب العام ان المحكمة أصدرت حكماً في المبالغ التي ذكرها البشير في جلسات محاكمته مما يعني أن مستلمي تلك الاموال مدانين .
وأعلنت النيابة عن عزمها استدعاء مستلمي تلك الأموال للتحري وفي حال عدم مثولهم أمامها ستقوم بفتح دعوى تحت المادة 194 من القانون الجنائي.
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
2 تعليقان
ترضية يعني للشباب بتاعين الفيس بوك ,,و ترضية للبطعنوا في الدين العلمانيين الضالين ووسبحان الله
الآن قد تأكد لى ان الثورة ماضيه فى طريقها بكل وعى واقتدار والله لم اسعد بقدرما اسعدنى نبأ اعتقال هذا الداعشى الدجال الذى تطاول على الثورة وحكومتها وخصص منبره بمسجده للنيل منها ومن الثوار بعد ان كان نفس المنبر يحرم الخروج على المجرم الحرامى البشير
يجب فلفلة هذا الداعشى ذرة ذرة ولا تتركوا حتى امر زواجه من بنت خال المخلوع لان هذا الزواج فيه شبهة مصلحة يبتغيها من مصاهرة عائلة المخلوع وما سوف تعود عليه بمنفعة حرام
وعبر هذه الزيجة تقلد هذا الداعشى اكثر من اربعة عشر وظيفة ونال الهبات والهدايا والعطايا من المخلوع حاكموا هذا الداعشى فهو احد المجرميين الذين ساهموا فى تخريب البلاد كما تطالب بتجريده من كل الوظائف التى نالها دون وجه حق واولها اعفاءه من امامة المسجد الذى اتخذ منبرة لمناهضة الثورة العظيمة ضاربا بذلك اسوأ انواع ازدواجية المعايير