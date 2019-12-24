القبض على متهم بنهب عربة توسان

نفذ متهمان عملية نهب لعربة توسان كانت متوقفة بشارع الجزار بضاحية الرياض شرق الخرطوم، بعد تعرض صاحبها
لأذى من قبل المتهمين وتم إسعافه لتلقي العلاج، واستطاعت الشرطة القبض على متهم وضبطت بحوزته المسروقات، وهي عبارة عن جهازي هاتف ذكي وأشياء أخرى كانت على متن العربة .
وشرعت الشرطة بحسب آخر لحظة – في ملاحقة المتهم الثاني والذي لاذ بالفرار أثناء محاولة القبض عليهم لحظة تنفيذ عمليه النهب حيث دونت الشرطة بلاغاً في مواجهة المتهم الأول بقسم شرطة الرياض، ووضعت المسروقات التي عثرت بحوزته كمعروضات في البلاغ.
الخرطوم (كوش نيوز
1 تعليق
نهب في أرقى أحياء الخرطوم وفي منطقة تعج بالأجانب والدبلوماسيين والفنادق والمسئولين.. هذا نتيجة لتشديد الأمن في الولايات ورخي الحبل في العاصمة بدعوى أنها عاصمة للجميع حتى صارت عاصمة لجميع دول الجوار البائسة الطاردة ومقر للمطاريد، هذا نتيجة حل الأذرع الأمنية المتخصصة المدربة على أعلى المستويات بمال الشعب السوداني، حلها بدلا عن تغيير سياساتها..
هذا نتيجة لسياسات قحت التي تلعن نفسها بنفسها كل لحظة قبل أن يلعنها الشعب الذي وصل حد الصبر.