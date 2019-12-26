انتصار صغيرون: وضع التعليم العالي كارثيٌّ ويحتاج لمُعالجات وجهد مجتمعي

وصفت وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون، الوضع في التعليم العالي بأنّه قاتمٌ ويحتاج لمُعالجات ومُراجعات وجلسات للتوافُق حول الحلول المُمكنة.

وأكدت الوزيرة في تصريح لـــ(الصيحة)، أنّ التعليم العالي يحتاج إلى جهدٍ شعبي مُجتمعي، وقالت إنّ هنالك اتّجاهاً لإجازة قانون اعتماد تقويم التعليم العالي بوزارة العدل، واستبعدت اتّجاههم لإغلاق الجامعات التي تُعاني من مشاكل، لكنها تستبعد من التقويم، ووصفت الوزيرة بعد زياراتها لمُؤسّسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصّة ومعاهد ومراكز بحثية، الوضع بأنّه كارثيٌّ ويحتاج لمُعالجات باشتراك الجميع، وقالت إنّ الأمر مسؤولية مُشتركة لتجويد أداء الجامعات السودانية، وتساءلت “على مَن تقع مسؤولية التعليم العالي؟”.

الخرطوم: فاطمة علي

صحيفة الصيحة

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