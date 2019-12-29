الحكومة تفقد (10) ملايين دولار بسبب غاز محروق

كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم لدى مخاطبته ملتقى السودان الأول للنفط والغاز، أن التحديات الحالية تتمثل في زيادة الإنتاج النفطي ليصل إلى (100) ألف برميل يومياً هي طاقة المصفاة التشغيلية بحسب صحيفة آخر لحظة، وكذلك زيادة المخزون النفطي وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات النفطية بأقصر الطرق، واسغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط والذي يحرق في الهواء وتقدر قمته بـ(10) ملايين دولار يومياً.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 تعليق
أن التحديات الحالية تتمثل في زيادة الإنتاج النفطي ليصل إلى (100) ألف برميل يومياً،،،،،،،
امممممممممك القبض
ايام البشير تقريبا في اليوم ١٦٠ الف برميل بعد الانفصال…كيف تصل ل ١٠٠
لو الكلام طلع صحيح اذا في مال يذهب ربما لحركات مسلحه أو لعملاء أو ذهابها للكروش،،،،،،وخصوصا الاتهام الموجه لوزير الماليه من كبار الكتاب ….
👀(إتهامات لوزير المالية بالفساد في صفقة الذهب👀)
قالت تقارير إعلامية إن رائحة فساد تفوح من صفقة بين وزارة المالية وشركة الفاخر للأعمال المتعددة.
وكشفت التقارير أن وزير المالية إبراهيم البدوي قد منح شركة الفاخر حق إمتياز تصدير الذهب بصورة حصرية ودون إتباع الأسس القانونية كما ينص قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ووصفت ذلك بالعقد الباطل.
وكتب الصحفي مزمل أبو القاسم رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي إن هذا الفساد المقنن لم يحدث في عز التمكين الانقاذي واصفا مبررات منح الشركة إمتياز تصدير الذهب بالكاذبة مطالبا نيابة الثراء الحرام والمشبوه بالتحقيق في ملابسات الصفقة حتى يوقن الجميع أن الثورة لم تكن لتمكين الفاسدين من تقنين فسادهم.
وتحت عنوان لون الفساد فاخر تساءل الكاتب الصحفي عادل الباز عن هوية شركة الفاخر وموقفها المالي الذي يسمح لها بتصدير الذهب واستيراد السلع في صفقة تجاوزت 6 مليار دولار سنويا وقال إن الصفقة جرت بعيدا عن الإعلام .
وكان وزير المالية إبراهيم البدوي قد منح شركة الفاخر حق إمتياز تصدير الذهب بصورة حصرية وقال إن ذلك سيسهم في تخفيض سعر الصرف للدولار إلى ستين جنيها في فترة وجيزة.