بلاغات جديدة في مواجهة البشير

شرع اكثر من ثلاثين محامياً وقانونياً في تقديم عريضتين للنائب العام للحصول على تصريح لفتح بلاغات جنائية ضد الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير وآخرين لتورطهم في ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات التي وقعت في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام ١٩٨٩وحتى ٢٠١٩.
الخرطوم : عرفة خواجة
صحيفة الجريدة
2 تعليقان
أها وصفوف العيش والجاز والدوا والعلاج والنقرز دي نرفع ليها عريضة لي منو؟ لي لاهاي؟
البلد بتنهار والناس ما جايبة خبر.
الناس مشدوهة.
الثور وقع وهناك الكثير من الجرائم عدلوا القانون والاعدام فى انتظار القتلة اخوان الشيطان