بلاغات جديدة في مواجهة البشير

شرع اكثر من ثلاثين محامياً وقانونياً في تقديم عريضتين للنائب العام للحصول على تصريح لفتح بلاغات جنائية ضد الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير وآخرين لتورطهم في ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات التي وقعت في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام ١٩٨٩وحتى ٢٠١٩.

الخرطوم : عرفة خواجة

صحيفة الجريدة

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