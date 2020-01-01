السودان: هجوم بالسواطير والأسلحة البيضاء على مستشفى أمبدة

قالت لجنة أطباء مستشفى أمبدة النموذجي في بيان صحفي أن أفراد يحملون (سواطير وأسلحة بيضاء) هاجموا المستشفى الاربعاء ومارسوا الترويع على الأطباء والطبيبات والممرضين العاملين بكل من حوادث الجراحة والأطفال. وقرر أطباء مستشفى أمبدة النموذجي، إغلاق قسم الجراحة والأطفال والباطنة بالمستشفى إلى حين توفير حماية للمستشفى حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.
وأكدت لجنة الأطباء بالمستشفى، أن منسوبيها ظلوا يعملون تحت ظروف أقل ما يقال عنها أنها مهددة لحياتهم كأطباء وكوادر عاملة بالمستشفى، وأضاف بيان اللجنة: (مهنتنا تحتم علينا إلتزاماً أخلاقياً وانسانياً ويجب أن لا تتوقف الخدمات الصحية عن المواطن المغلوب على أمره).
الانتباهة
2 تعليقان
اكيد كتائب الظل الكيزانية اضربوا هؤلاء الهكج بيد من حديد هؤلاء لا ينفع معهم غير لغة الضري
هم لا يفهمون غير ذلك هكذا علموهم اخوان الشيطان
هؤلاء اتباع قحط العلمانيه الشيوعيه
واتباع عبد الشيطان
وخلايا نائمه متمرده
يريدوا تسخين البلاد لتمرير تطبيق السودان الجديد تابع الهالك قرنق…هناك خلايا نائمه تدار من مخابرات اماراتيه وربما امريكيه في قلب الخرطوم..
كل اسراب التمرد زارت بن زايد وتبركت به وآخرهم الحلو امس كان هناك…
أسواء ايام البشير لم يمر هذا بالبلاد
نهب وسلب ووين؟ ف قلب قلبها..
هانت والله وذلت …
يا حليل اسد أفريقيا البشير
بدينا في الشك أن برهان وحمدتي يا نائمين يا موافقين….وننتظر ردهم…
ما ممكن في ظروف زي تبعد عمليات جهاز الأمن….