السودان: هجوم بالسواطير والأسلحة البيضاء على مستشفى أمبدة

قالت لجنة أطباء مستشفى أمبدة النموذجي في بيان صحفي أن أفراد يحملون (سواطير وأسلحة بيضاء) هاجموا المستشفى الاربعاء ومارسوا الترويع على الأطباء والطبيبات والممرضين العاملين بكل من حوادث الجراحة والأطفال. وقرر أطباء مستشفى أمبدة النموذجي، إغلاق قسم الجراحة والأطفال والباطنة بالمستشفى إلى حين توفير حماية للمستشفى حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

وأكدت لجنة الأطباء بالمستشفى، أن منسوبيها ظلوا يعملون تحت ظروف أقل ما يقال عنها أنها مهددة لحياتهم كأطباء وكوادر عاملة بالمستشفى، وأضاف بيان اللجنة: (مهنتنا تحتم علينا إلتزاماً أخلاقياً وانسانياً ويجب أن لا تتوقف الخدمات الصحية عن المواطن المغلوب على أمره).

الانتباهة

شارك الموضوع :



