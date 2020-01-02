مغني شهير يسقط جثة هامدة على المسرح أمام جمهوره

توفي المغني البرازيلي جوليانا سيزار أحد فناني موسيقى الكانتري في البلاد من ذبحة قلبية قوية خلال تواجده على المسرح فجر الثلاثاء عن 58 عاما، على ما أعلنت شركة إنتاج أعماله.

وقالت شركة “اكسبلوسيون ميوزيك” عبر فيسبوك “هذا أسوأ نبأ نعلن عنه. أصيب جوليانو سيزار بنوبة قلبية عندما كان يغني في اونيفلور في ولاية بارانا” في جنوب البرازيل.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر اللحظة التي سقط فيها جوليانو سيزارو وهو يرتدي قبعة رعاة البقر على المسرح ويحمل المذياع فيما كان يؤدي أغنية. وحاول مسعفون إنعاشه لكن دون جدوى.

صحيفة المرصد

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