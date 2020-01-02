بدء محاكمة سائق يستدرج الفتيات بالخرطوم

حددت محكمة الخرطوم شرق في بداية شهر يناير استجواب “8” فتيات بصفتهن شاكيات في “8” بلاغات في قضية اتهام شاب سائق عربة اجرة عللا تطبيقث ترحال، متهم بالابتزاز عبر تصويرهن صور فاضحة والاغتصاب والنهب، وذلك بعد ان سمعت المحكمة اقوال المتحري.

وتعود التفاصيل بحسب صحيفة السوداني الدولية، الى ان المتهم يستدرج المجني عليهن الى مكان خالي من المواطنين ويقوم باغتصابهن وتصويرهن ونهب ممتلكاتهن من “هواتف نقالة، ذهب، ومبالغ مالية”، كما يترك المجني عليهن في اماكن مهجورة خالية من السكن، وبهذا دون بلاغات منفصلة في مواجهة المتهم بلغت جملتها “8 بلاغات، وبعد اكتمال مستندات الاتهام والتحريات احالت النيابة البلاغ للمحكمة للفصل فيه.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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