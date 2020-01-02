السودان .. سقوط طائرة (أنتنوف) بالجنينة ومصرع جميع ركابها

سقطت طائرة “أنتنوف” بمطار “الشهيد صبيرة” بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور مساء اليوم “الخميس” بعد “10” دقائق من إقلاعها بمنطقة “كرك” شرقي المطار، وأكدت معلومات وفاة جميع ركابها بينهم “3” قضاة و موظف يتبع لبرنامج الغذاء العالمي، ومدنيين بينهم مرضى وأطفال بالإضافة إلى طاقمها،.
الخرطوم: باج نيوز
1 تعليق
ماتو فيها ضباط كبار
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وزير العدل ينجو من حادث سقوط الانتينوف
وزير العدل ينجو من حادث سقوط الانتينوف
2 يناير, 2020
الخرطوم: (متاريس)
كشف وزير العدل نصرالدين عبد الباري عن إضطراره للتخلف في آخر لحظة عن رحلة طائرة الانتينوف المنكوبة التي سقطت مساء اليوم بالجنينة غرب دارفور .
وأوضح الوزير في تصريح رصدته (متاريس) انه هبط من الطائرة قبل دقائق من الإقلاع لأمر طارئ ـ لم يوضحه ـ
ودعا الوزير لتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة للتعرف على أسباب الكارثة التي أودت بحياة طاقمها وعدد من القضاة ، مترحماً على الضحايا الذين وصفهم بالشهداء الأبرار .،،،،
الخبر الاعلي يوضح نجاه وزير المؤسسه في اخر لحظه بتلفون،،،
من انذر الوزير ربما هو من فجر الطائره
واذا كان التمرد هو من فجر الطائره
اذا قحط=التمرد
اتنين في لباس واحد
وجب كشف الحقيقه
وكنت اتمني وزير المريسه لو هو محارب لدين الله اكون هو وحده الضحيه والموجود ف الطائره المتفجرة