السودان .. سقوط طائرة (أنتنوف) بالجنينة ومصرع جميع ركابها

سقطت طائرة “أنتنوف” بمطار “الشهيد صبيرة” بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور مساء اليوم “الخميس” بعد “10” دقائق من إقلاعها بمنطقة “كرك” شرقي المطار، وأكدت معلومات وفاة جميع ركابها بينهم “3” قضاة و موظف يتبع لبرنامج الغذاء العالمي، ومدنيين بينهم مرضى وأطفال بالإضافة إلى طاقمها،.

الخرطوم: باج نيوز

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